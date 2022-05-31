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Оптовый рынок топлива передает сигналы стабилизации
09:15 31.05.2022 |
Оптовая цена дизельного топлива в понедельник, 30 мая, держалась в среднем на отметке 65 грн/л, а диапазон предложений оставался в пределах 54-69 грн/л. Такая ситуация держится на оптовом рынке уже три недели, информируют в Консалтинговой группе «А-95».
В южных областях ГП предлагалось в пределах 55-65 грн/л (ресурс Евро-5). Отметим, что в этом регионе появились предложения дизельного топлива Евро-3 по 55 грн/л.
В свою очередь, ряд трейдеров на прошлой неделе собирали подписку на новые поставки ГП, стоимость таких предложений находилась в диапазоне 50-52 грн/л. Вместе с тем, один из «южных» трейдеров анонсировал июньские поставки на условиях предоплаты по ценам 43-45 грн/л.
Предложение дизеля в западном регионе находилось в достаточно широком диапазоне цен - 54-62 грн/л, а иногда встречались предложения 64 грн/л. При этом в регионе ресурс можно было приобрести как автомобильными нормами, так и вагонными партиями. Стоимость последних находилась на уровне 64000 грн/т.
Дизель в северных областях торгуется около 61-65 грн/л. При этом количество предложений достаточно ограничено.
«Наш ресурс, дошедший из порта в Европе, был продан за 2-3 дня по 61-62 грн/л, новых партий пока нет», - заявил один из трейдеров.
Высокий уровень цен традиционно был в центральных и восточных регионах страны. Здесь ценовой диапазон составлял 65-70 грн/л, а иногда встречаются и предложения по 75 грн/л.
Ситуация на оптовом рынке остается напряженной из-за ограниченности каналов поставки ГП и повышенного спроса. Хотя некоторые оптовые операторы рынка уже привыкли к такому ведению бизнеса и настроили новые логистические модели поставки ресурса. Часть трейдеров надеется на снижение дизельного спроса в связи с завершением посевных работ аграриями. Вместе с тем, каждый день приближает жатва.
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