Цены на нефть продолжают расти после того, как ЕС запретил большую часть импорта нефти из России

Цены на нефть продолжили рост во вторник после того, как ЕС согласился сократить импорт нефти из России, что усилило опасения по поводу ужесточения предложения на рынке на фоне растущего спроса в преддверии пикового летнего автомобильного сезона в США и Европе.

Нефть марки Brent на июль, срок действия которой истекает во вторник, подорожала на 1,13 доллара до нового двухмесячного максимума в 122,80 доллара за баррель в 03:59 по Гринвичу. Более активный августовский контракт вырос на 1,34 доллара до 118,94 доллара.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговались на уровне 118,25 доллара за баррель, что на 3,18 доллара больше, чем в пятницу. В понедельник не было расчетов из-за праздничного дня в США.

Оба эталона демонстрируют ежедневный прирост со среды.

Лидеры Европейского союза в принципе согласились сократить 90% импорта нефти из России к концу 2022 года, разрешив тупиковую ситуацию с Венгрией из-за самых жестких санкций блока в отношении Москвы с момента вторжения в Украину три месяца назад.

«Это определенно очень оптимистично для цены на нефть, учитывая напряженность в поставках. Цена на нефть сейчас движется к мартовским максимумам», - сказала Тина Тенг, рыночный аналитик CMC Markets. По её словам, открытие Китая также поддерживает цены.

Цены на нефть взлетели в марте до самого высокого уровня с 2008 года и выросли более чем на 55% в этом году.

Они должны получить дополнительную поддержку, поскольку ожидается, что спрос со стороны Китая возрастет после ослабления ограничений на COVID-19.

Шанхай объявил об окончании двухмесячной блокировки и позволит подавляющему большинству жителей крупнейшего города Китая покинуть свои дома и водить свои автомобили со среды.

Что касается добычи, ОПЕК+ намерен придерживаться прошлогодней сделки на своем заседании в четверг, с небольшим увеличением добычи в июле на 432 000 баррелей в день, сообщили шесть источников в ОПЕК+, отвергая призывы Запада к более быстрому увеличению для снижения растущих цен.

Члены группы - Организация стран-экспортеров нефти и союзники во главе с Россией - утверждают, что рынок нефти сбалансирован и недавние скачки цен не связаны с фундаментальными факторами.