Количество импортеров дизтоплива с начала мая возросло более чем вдвое - директор «А-95»

Рынок нефтепродуктов после отказа от госрегулирования цен активизируется, о чем свидетельствует рост количества их импортеров, в частности, более чем вдвое по дизтопливу и в полтора раза по газу, передает Энергореформа.

Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Количество декларантов дизтоплива возросло почти вдвое по сравнению с началом месяца. Если тогда об импорте заявляло примерно 30 компаний, то вчера их было уже 66. По газу в полтора раза рост, немного хуже динамика по бензинам. Это значит, что многие компании начали импортировать самостоятельно , тот эффект, который мы и ожидали от отказа от госрегулирования", - сказал он на брифинге в Медиа-центре в Киеве 30 мая.

При этом Куюн отметил, что о выходе на планируемые объемы поставки говорить еще рано, озвучив прогноз, что он может состояться до июля этого года.

"Есть такое ощущение, что мы прошли пик кризиса. Мы видим это по существенному сокращению очередей или вообще их отсутствию... Рынок начинает работать. Между тем рано еще говорить, что мы вышли на запланированные объемы. Есть небольшое отклонение от прогнозных показателей по дизтопливу, неплохое" ситуация по сжиженному газу, потому что там не было госрегулирования. Наибольшее отставание от ожиданий по бензинам", - описал ситуацию эксперт.

Вместе с тем, ситуацию с поставкой бензина он назвал напряженной, поскольку Европа, в том числе ближайшие соседи Украины - Польша, Молдова, Румыния, куда трейдеры обращались за ресурсом прежде всего, нацелены на приоритное обеспечение внутреннего спроса.

"Радиус поиска бензина постоянно растет. В мае он начал поступать из Бельгии. Если бы мне год назад кто-то такое сказал, я бы не поверил. Сейчас рано говорить о конфигурации рынка, поиск будет продолжаться, охватывает всю Европу, скорее всего, придется везти издалека, из того же региона АРА», - предполагает Куюн.

Он пояснил, что наносить украинский рынок дизтопливом удается быстрее, потому что весь рынок Европы нацелен на его импорт, "соответственно порты, резервувары, трубопроводы, наливные эстакады заточены под работу с дизтопливым", европейские заводы закрывают внутренний спрос на бензин.