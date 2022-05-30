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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нефть дорожает 30 мая в преддверии встречи ЕС по санкциям против России

 

Цены на нефть выросли до двухмесячного максимума в понедельник, так как трейдеры ждали, достигнет ли Европейский Союз соглашения о запрете российской нефти перед встречей по шестому пакету санкций против Москвы за ее вторжение в Украину.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 46 центов, или 0,4%, до 119,89 доллара за баррель в 01:11 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подскочили на 60 центов, или 0,5%, до 115,67 доллара за баррель, продолжая уверенный рост прошлой недели.

ЕС должен встретиться в понедельник и вторник, чтобы обсудить шестой пакет санкций против России за ее вторжение в Украину, которое Москва называет «спецоперацией» по разоружению своего соседа.

«Я не думаю, что было бы преувеличением предположить, что спекулянты готовятся к скачку рынка нефти после саммита ЕС», - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Любой дальнейший запрет на российскую нефть ужесточит ситуацию на рынке сырой нефти, который и без того перегружен из-за растущего спроса на бензин, дизельное топливо и авиакеросин в преддверии пикового летнего сезона спроса в США и Европе.

Правительства ЕС не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть в воскресенье, но продолжат переговоры о соглашении о запрете морских поставок российской нефти при разрешении поставок по трубопроводу в преддверии саммита в понедельник днем, заявили официальные лица.

В случае согласия сделка позволит Венгрии, Словакии и Чехии продолжать получать свою российскую нефть по трубопроводу «Дружба» в течение некоторого времени, пока не будут организованы альтернативные поставки.

Подчеркивая напряженность на рынке, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, вместе называемые ОПЕК+, намерены дать отпор призывам Запада ускорить увеличение добычи нефти на встрече в четверг. Они будут придерживаться своего плана по увеличению добычи на 432 000 баррелей в сутки в июле, сообщили Reuters шесть источников в ОПЕК+.

Нефтяной рынок также был в напряжении после того, как Иран в пятницу заявил, что его военно-морской флот захватил два греческих нефтяных танкера в отместку за конфискацию иранской нефти Соединенными Штатами с танкера, удерживаемого у побережья Греции.

«Это создает угрозу дальнейших перебоев с потоками нефти через Ормузский пролив, через который проходит треть мировой торговли», - отмечают аналитики ANZ Research.

Цены на нефть также были поддержаны падением доллара США, поскольку инвесторы ослабили ожидания агрессивного повышения ставок в США и уменьшились опасения по поводу глобальной рецессии. Более слабый доллар делает нефть менее дорогой для импортеров, держащих другие валюты.
По материалам: investing.com
 

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