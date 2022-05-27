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Средняя цена на автогаз в Украине 27 мая превысила 40 грн/л
13:29 27.05.2022 |
Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла в период с 20 по 27 мая на 1,29 - до 40,33 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На 1,55 грн/л увеличила цену консолидированная сеть «Привата». На станциях автогаз стоит 39,95 грн/л. На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 0,99 и 1,02 грн/л до 39,99 и 41,00 грн/л соответственно.
За неделю на станциях SOCAR цена выросла на 2 грн, до 39,98 грн/л.
Кроме того, за указанный период на 1-5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", "Автотранс", "Нефтек", KLO, BVS, Chipo, "Авантаж 7" и других (см. табл.).
Изменение розничных цен на АЗС с 20 по 27 мая, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
39,99
|
0,99
|
WOG
|
41,00
|
1,02
|
Авіас
|
39,92
|
1,54
|
Укрнафта
|
39,95
|
1,55
|
Shell
|
40,99
|
1,29
|
SOCAR
|
39,98
|
2,00
|
БРСМ-Нафта
|
41,74
|
2,10
|
KLO
|
42,99
|
3,99
|
Укргазвидобування
|
44,00
|
2,00
|
Автотранс
|
39,98
|
1,00
|
UPG
|
34,00
|
0,00
|
Нефтек
|
44,49
|
1,50
|
BVS
|
39,99
|
1,00
|
Chipo
|
41,58
|
1,38
|
Авантаж 7
|
41,95
|
4,00
|
Катрал
|
40,47
|
2,10
|
Mango
|
43,99
|
5,00
|
Середня ціна в Україні
|
40,33
|
1,29
|
|
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