Средняя цена на автогаз в Украине 27 мая превысила 40 грн/л

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла в период с 20 по 27 мая на 1,29 - до 40,33 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На 1,55 грн/л увеличила цену консолидированная сеть «Привата». На станциях автогаз стоит 39,95 грн/л. На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 0,99 и 1,02 грн/л до 39,99 и 41,00 грн/л соответственно.

За неделю на станциях SOCAR цена выросла на 2 грн, до 39,98 грн/л.

Кроме того, за указанный период на 1-5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", "Автотранс", "Нефтек", KLO, BVS, Chipo, "Авантаж 7" и других (см. табл.).

Изменение розничных цен на АЗС с 20 по 27 мая, грн/л





Компанія Ціна Зм. ОККО 39,99 0,99 WOG 41,00 1,02 Авіас 39,92 1,54 Укрнафта 39,95 1,55 Shell 40,99 1,29 SOCAR 39,98 2,00 БРСМ-Нафта 41,74 2,10 KLO 42,99 3,99 Укргазвидобування 44,00 2,00 Автотранс 39,98 1,00 UPG 34,00 0,00 Нефтек 44,49 1,50 BVS 39,99 1,00 Chipo 41,58 1,38 Авантаж 7 41,95 4,00 Катрал 40,47 2,10 Mango 43,99 5,00 Середня ціна в Україні 40,33 1,29



