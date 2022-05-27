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Нефть 27 мая торгуется вблизи 2-месячного максимума на фоне опасений по поводу мировых поставок
08:21 27.05.2022 |
Цены на нефть колебались около двухмесячного максимума в пятницу, а нефть марки Brent готовится к самому большому недельному скачку за последние 1-1/2 месяца, чему способствовала перспектива запрета ЕС на российскую нефть и предстоящий летний автомобильный сезон в Соединенных Штатах. Состояния.
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 9 центов до 117,31 доллара за баррель в 02:47 по Гринвичу после роста до 118,17 доллара в начале сессии. Эталонный показатель был на пути к приросту около 4% на этой неделе.
Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 18 центов, или 0,2%, до 113,91 доллара за баррель. WTI настроен на недельный прирост около 0,7%.
«Импульс явно бычий, и многие факторы указывают на ужесточение рынка, особенно в связи с тем, что ЕС стоит на пороге полного запрета на поставки российской энергии», - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.
«В преддверии пикового автомобильного сезона в США нефтепродукты остаются в тревожной нехватке на Западе, что должно поддерживать высокий уровень цен на нефть в течение всего лета».
Обе эталонные контракты на сырую нефть должны были закончить неделю в плюсе, поскольку Европейская комиссия (ЕС) продолжала добиваться единодушной поддержки всех 27 стран-членов блока для своих предложенных новых санкций против России, а Венгрия стала камнем преткновения.
Высокопоставленный венгерский советник сказал, что стране нужно от 3,5 до 4 лет, чтобы отказаться от российской нефти и сделать огромные инвестиции для корректировки своей экономики, и что она не сможет поддержать предложенное ЕС нефтяное эмбарго, пока не будет достигнуто соглашение по всем вопросам.
«Сочетание фактической потери поставок и растущего отказа от поставок из России приведет к тому, что эти товары (нефть и газ) будут значительно расти», - сказал Клиффорд Беннетт, главный экономист ACY Securities.
В этом году цены выросли примерно на 50%.
ОПЕК+ намерена придерживаться прошлогодней сделки по добыче нефти на своем заседании 2 июня и повысить июльские цели по добыче на 432 000 баррелей в сутки, сообщили Reuters шесть источников в ОПЕК+, отвергнув призывы Запада к более быстрому увеличению добычи для снижения растущих цен.
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