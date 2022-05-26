Добыча нефти в России за месяц упала на 12%

Добыча нефти с учетом газового конденсата в России в апреле снизилась по сравнению с мартом на 12,1% и составила 41,12 млн тонн.

По сравнению с апрелем 2021 года добыча упала на 4,4%, сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с закрытой статистикой.

В частности, нефти без газового конденсата в апреле в России добыто 37,9 млн тонн, что на 12,1% меньше, чем в марте, и на 4,8% меньше, чем в апреле 2021 года.

Таким образом, среднесуточная добыча нефти россией в апреле составила 1 262,47 тыс. тонн, или 9,12 млн баррелей в сутки с коэффициентом барелизации 7,22.

Отметим, разрешенный уровень добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ (конденсат в сделке не учитывается) для России в апреле - 10,43 млн баррелей в сутки (б/д), то есть отставание составляет почти 1,32 млн б/д.