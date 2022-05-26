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Нефтяные компании испытывают трудности с поставками, хотя вопрос о запрете ЕС на российскую нефть остается неопределенным
08:15 26.05.2022 |
Цены на нефть выросли в четверг, продолжив осторожное ралли на этой неделе из-за признаков дефицита предложения, в то время как Европейский союз (ЕС) спорит с Венгрией о планах запретить импорт из России, второго по величине экспортера нефти в мире, после того, как она вторглась в Украину.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 40 центов, или 0,35%, до 114,43 доллара за баррель в 04:12 по Гринвичу.
Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июле выросли на 55 центов, или 0,5%, до 110,88 доллара за баррель.
Большее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США за неделю до 20 мая после резкого роста экспорта поддержало рынок в среду. Аналитики говорят, что сокращение запасов и перспектива эмбарго ЕС на российскую нефть в ответ на то, что Москва называет своей «специальной военной операцией» на Украине, подтолкнули цены к росту.
«В центре внимания нефтяных рынков находится саммит ЕС, который состоится на следующей неделе, на котором будет предпринята еще одна попытка договориться об общеевропейском эмбарго на российскую нефть», - заявил Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.
Президент Европейского совета Шарль Мишель в среду заявил, что уверен, что соглашение может быть достигнуто до следующего заседания совета 30 мая.
Однако Венгрия остается камнем преткновения на пути к единодушной поддержке санкций ЕС. Венгрия требует около 750 миллионов евро (800 миллионов долларов) для модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов и расширения трубопровода из Хорватии, что позволит ей отказаться от российской нефти.
Даже без формального запрета российская нефть доступна на рынке гораздо меньше, поскольку покупатели и торговые дома избегают иметь дело с поставщиками нефти и топлива из страны.
Аналитики ANZ отмечают, что грузы из балтийских портов доставляются на азиатские нефтеперерабатывающие заводы в более длительные сроки, а поставки в Нидерланды и Францию практически остановлены.
Прогнозируемое увеличение добычи нефти до рекордно высокого уровня в 5,2 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки) в Пермском бассейне США вряд ли закроет разрыв в 2-3 млн баррелей в сутки из-за потери поставок из России, считает аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек. Дхар.
Тем не менее, рост на нефтяных рынках на этой неделе сдерживался строгими карантинными мерами в связи с COVID-19, усиливающими опасения по поводу падения спроса на топливо в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, и опасения по поводу инфляции, ведущей к замедлению глобального роста.
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