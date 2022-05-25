Средняя цена на сжиженный газ 25 мая в сетях АЗС выросла на 80 коп./л - до 40,15 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На 1,55 грн/л увеличила цену консолидированная сеть «Привата». На ее станциях автогаз стоит 39,92-39,95 грн/л.

На станциях ОККО и БРСМ Нефть автогаз подорожал на 0,99 грн/л и 1,25 грн/л, до 39,99 и 41,37 грн/л соответственно.

В сети "Катрал" цена на автогаз выросла на 0,60 грн/л, до 38,97 грн/л.

Изменение розничных цен на АЗС с 24 по 25 мая, грн/л

Компанія Ціна Зм. ОККО 39,99 0,99 WOG 39,98 0,00 Авіас 39,92 1,54 Укрнафта 39,95 1,55 Shell 40,88 0,00 SOCAR 38,98 0,00 БРСМ-Нафта 41,37 1,25 KLO 42,99 0,00 Укргазвидобування 42,00 0,00 Автотранс 39,98 0,00 UPG 34,00 0,00 Катрал 38,97 0,60 BVS 39,99 0,00 Chipo 40,20 0,00 Авантаж 7 41,95 0,00 Нефтек 43,99 0,00 Mango 43,99 0,00 Середня ціна в Україні 40,15 0,80

Как сообщал enkorr, несмотря на увеличение поставок автогаза в страну, количество ресурса очень далеко от покрытия существующего спроса на него. Напряжение же, вызванное дефицитом бензинов на АЗС, также стимулирует повышение цен на LPG.