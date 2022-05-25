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Средняя цена на сжиженный газ 25 мая в сетях АЗС выросла на 80 коп./л - до 40,15 грн/л
13:39 25.05.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На 1,55 грн/л увеличила цену консолидированная сеть «Привата». На ее станциях автогаз стоит 39,92-39,95 грн/л.
На станциях ОККО и БРСМ Нефть автогаз подорожал на 0,99 грн/л и 1,25 грн/л, до 39,99 и 41,37 грн/л соответственно.
В сети "Катрал" цена на автогаз выросла на 0,60 грн/л, до 38,97 грн/л.
Изменение розничных цен на АЗС с 24 по 25 мая, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
39,99
|
0,99
|
WOG
|
39,98
|
0,00
|
Авіас
|
39,92
|
1,54
|
Укрнафта
|
39,95
|
1,55
|
Shell
|
40,88
|
0,00
|
SOCAR
|
38,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
41,37
|
1,25
|
KLO
|
42,99
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
42,00
|
0,00
|
Автотранс
|
39,98
|
0,00
|
UPG
|
34,00
|
0,00
|
Катрал
|
38,97
|
0,60
|
BVS
|
39,99
|
0,00
|
Chipo
|
40,20
|
0,00
|
Авантаж 7
|
41,95
|
0,00
|
Нефтек
|
43,99
|
0,00
|
Mango
|
43,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
40,15
|
0,80
Как сообщал enkorr, несмотря на увеличение поставок автогаза в страну, количество ресурса очень далеко от покрытия существующего спроса на него. Напряжение же, вызванное дефицитом бензинов на АЗС, также стимулирует повышение цен на LPG.
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