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ОАЭ возобновили поставки нефти в Европу после двухлетнего перерыва на фоне бойкота российского сырья - Bloomberg
10:53 25.05.2022 |
Объединенные Арабские Эмираты после двухлетнего перерыва начали поставлять редкие партии нефти в Европу, пренебрегающую импортом сырья из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров.
По информации агентства, нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый судоходным подразделением TotalEnergies SA, направляется в Роттердам (Нидерланды) с грузом около 1 млн баррелей эмиратской нефти на борту.
"У этой же компании есть нефть ОАЭ на супертанкере, направляющемся в Египет. Вполне возможно, что груз окажется и в Европе. (...) Поставка в Египет, скорее всего, пойдет по трубопроводу, который пересекает североафриканскую страну, что позволит отгружать его в средиземноморском порту Сиди-Керир", - отмечает Bloomberg.
Из данных отслеживания танкеров следует, что последние грузы из ОАЭ в Европу были доставлены в мае 2020 года, когда COVID-19 обрушил рынок нефти.
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