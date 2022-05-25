Цены на нефть растут 25 мая из-за перспектив сокращения предложения по мере роста спроса

Цены на нефть выросли в начале торгов в среду, чему способствовали ограниченные запасы и перспектива роста спроса в связи с предстоящим началом летнего автомобильного сезона в США.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 46 центов, или 0,4%, до 114,02 доллара за баррель к 00:20 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ​​июле выросли на 58 центов, или 0,5%, до 110,35 доллара за баррель.

Brent прибавила 0,1% во вторник, в то время как WTI опустилась на 52 цента.

Новый министр иностранных дел Франции заявила во вторник, что она с оптимизмом смотрит на то, что тех, кто все еще выступает против нового пакета санкций Европейского союза, предусматривающего поэтапный отказ от импорта российской нефти в блок, можно убедить, и что блок заключит сделку, которая приведет к ужесточению политики. глобальная поставка.

Тем временем представитель администрации Байдена во вторник отправился в Индию, чтобы поговорить с официальными лицами и руководителями частного сектора о санкциях США в отношении России в связи с ее вторжением в Украину, сообщило министерство финансов, поскольку Вашингтон стремится не допустить роста закупок Индией российской нефти. Свои действия в Украине Москва называет «специальной военной операцией».

Предложение может сократиться, так как ожидается, что поездки на выходные в США в День памяти будут самыми загруженными за два года, поскольку все больше американских водителей отправляются в путь и избавляются от ограничений, связанных с пандемией коронавируса, несмотря на высокие цены на топливо.

В то время как запасы нефти в США выросли на 567 000 баррелей на прошлой неделе, согласно источникам на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти, запасы бензина сократились на 4,2 млн баррелей. Запасы дистиллятов также сократились на 949 000 баррелей.

Данные от правительства США о запасах ожидаются в среду. Аналитики в опросе Reuters ожидали, что запасы сырой нефти и бензина в США сократятся на прошлой неделе, в то время как запасы дистиллятов выросли.

В Китае Пекин активизировал карантинные меры, чтобы положить конец месячной вспышке COVID, в то время как в Шанхае власти планируют сохранить большинство ограничений в этом месяце до более полной отмены двухмесячной блокировки с 1 июня.