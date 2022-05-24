В море из-за санкций застряло рекордное количество российской нефти – Reuters

Около 62 млн баррелей (рекордное количество) российской нефти Urals находятся в судах в море: трейдеры пытаются найти покупателей на нефть, но желающих нет.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

"Соединенные Штаты и другие страны запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов из-за вторжения в Украину, а другие избегали приобретения грузов, опасаясь будущих санкций. Европейская комиссия рассматривает эмбарго на российскую нефть", - напоминает агентство.

Объем сырой нефти Urals в море втрое превышает средний довоенный, говорят в Vortexa.

"Цифры, показывающие, что российский экспорт все еще относительно высок, не показывают полной истории", - сказал эксперт по энергетическим вопросам Клэй Сейгл.

"Российская нефть в море продолжает скапливаться", - подчеркнул он.

Количество грузов Urals в море без определенного пункта назначения составляет 15% от общего количества - это также новый максимум, добавил Сейгл.

Часть нефти может находиться в пути к нераскрытым покупателям, а другая может быть непроданным грузом, говорят трейдеры.