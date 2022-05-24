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Цены на нефть снижаются 24 мая из-за опасений по поводу рецессии и сдерживания Китая COVID-19
08:08 24.05.2022 |
Цены на нефть упали во вторник, так как опасения по поводу возможной рецессии и сдерживания Китая COVID-19 перевесили ожидания ограниченного глобального предложения и роста спроса на топливо в связи с летним автомобильным сезоном в США.
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 61 цент, или 0,5%, до 112,81 доллара за баррель к 04:02 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июле упали на 55 центов, или 0,5%, до 109,74 доллара за баррель. Оба ориентира упали более чем на 1 доллар в начале сессии.
Brent прибавила 0,7% в понедельник, в то время как WTI закрылась почти без изменений.
Многочисленные угрозы мировой экономике превзошли опасения богатых людей мира на ежегодном экономическом саммите в Давосе, причем некоторые отметили риск мировой рецессии.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что не ожидает рецессии в крупных экономиках, но не может ее исключить.
«Инвесторы распродавали, поскольку они ожидали, что более высокие цены на нефть снизят потребление топлива во всем мире», - сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.
В то время как Шанхай, коммерческий центр Китая, стремится нормализовать жизнь с 1 июня по мере снижения числа случаев заболевания коронавирусом, увеличение числа новых случаев заболевания COVID-19 в Пекине вызвало опасения по поводу дальнейших ограничений.
В воскресенье в китайской столице было выявлено 99 новых случаев по сравнению с 61 днем ранее - это самый большой ежедневный показатель за время месячной вспышки, когда каждый день постоянно регистрировались десятки новых случаев заражения.
«Блокировки COVID-19 в Китае, безусловно, играют существенную роль, которая влияет на перспективы спроса на топливо и энергию, поскольку Пекин сообщает о росте положительных случаев, что заставляет инвесторов беспокоиться о распространении блокировок на другой бизнес-центр, помимо Шанхая», - сказала Тина Тэн, аналитик CMC Markets. .
Потери были ограничены ожиданиями сохранения высокого спроса на бензин.
В Соединенных Штатах пик сезона вождения начнется в выходные, посвященные Дню поминовения, в конце этой недели.
Эмбарго на импорт российской нефти, вероятно, будет согласовано Европейским союзом «в течение нескольких дней», по словам его крупнейшего члена Германии, поскольку Москва заявила, что ее экономические связи с Китаем растут после того, как Запад оказался в изоляции из-за вторжения на Украину.
Мир столкнулся с кризисом поставок нефти, и большинство компаний боятся инвестировать в этот сектор, поскольку сталкиваются с проблемами зеленой энергии, заявил глава Saudi Aramco агентству Reuters, добавив, что он не может расширять производственные мощности быстрее, чем обещал.
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