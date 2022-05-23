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Оптовые цены на газ: чем дальше, тем дороже
16:01 23.05.2022 |
Оптовые цены на автогаз на 23 мая находятся в диапазоне 52-70 000 грн/т, в зависимости от региона. А аукцион «Укрнафты», который должен был состояться в пятницу, 20 мая, был отменен. Об этом сообщили игроки рынка.
Стоимость сжиженного газа на юге в начале прошлой недели повысилась на 10 тыс. грн/т до 58 000 грн/т. В течение недели оптовые партии в этих регионах предлагались для продажи за 53-54 000 грн/т. «Объемы поставок автогаза в южные регионы из соседних стран значительно увеличились, однако они не могут полностью закрыть спрос на этот ресурс. В результате у нас есть рост стоимости на этом канале поставки», - заявил один из трейдеров.
Повышение цен вышло и на востоке страны. Максимальная цена, которую называли в регионе сегодня - 72 000 грн/т, хотя в начале недели цена в этом регионе была на уровне 68 000 грн/т.
В западных областях Украины диапазон торговли автогазом очень широк, от 54 тыс. до 65 тыс. грн/т. Для сравнения, в начале недели цена на ресурсы в западном регионе Украины составляла 61-63 000 грн/т.
В настоящее время, несмотря на увеличение поставок автогаза в страну, количество ресурса очень далеко от покрытия существующего спроса на него. Напряжение же, вызванное дефицитом бензинов на АЗС, также стимулирует повышение цен на LPG. При этом цена на автогаз повышается тем более, чем дальше в глубь страны нужно поставлять топливо. Таким образом, ресурс, продаваемый в западных областях за 52 000 грн/т, в центральном и восточном регионах будет стоить уже 70 000 грн/т, а то и выше, заявил один из собеседников enkorr.
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