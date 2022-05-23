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Операторы АЗС 23 мая повысили цены на топливо
15:47 23.05.2022 |
Розничные сети АЗС в период с 20 по 23 мая откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Самая большая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнефть» и др. - всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 6-12,70 грн/л. В частности, бензин марки "А-95" подорожал до 50 грн/л, "А-95+" - до 50,50 грн/л и ДТ - до 57 грн/л.
На Shell бензины марок А-95 и А95+ подорожали на 11,13 и 10,14 грн/л, до 50,99 грн/л и 52 00 грн/л соответственно. Дизельное горючее в этой сети подорожало на 14,68 грн/л, до 56,99 грн/л.
SOCAR установила цену на дизтопливо на уровне 56,99 грн/л (+1 грн/л).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное горючее на АЗС с 20 по 23 мая, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
WOG
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
Авіас
|
50,00
|
6,00
|
50,50
|
6,00
|
55,00
|
9,00
|
Укрнафта
|
50,00
|
10,50
|
50,50
|
10,50
|
55,00
|
12,70
|
AMIC
|
50,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
Shell
|
50,99
|
11,13
|
51,99
|
10,14
|
56,99
|
14,68
|
SOCAR
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
56,99
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
48,99
|
0,00
|
49,99
|
2,00
|
54,99
|
0,00
|
KLO
|
0,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
58,00
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
52,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
58,00
|
0,00
|
UPG
|
48,90
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
BVS
|
0,00
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
Chipo
|
52,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
58,00
|
0,00
|
Авантаж 7
|
51,67
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Mango
|
51,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні:
|
50,84
|
3,35
|
51,51
|
3,50
|
56,49
|
3,89
Напомним, Кабинет Министров принял решение на два месяца отказаться от государственного регулирования цен на топливо.
Как ранее заявила первый вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко, правительство ожидает, что вместе со свободным ценообразованием стоимость дизтоплива не будет превышать 58 грн/л, а бензина - 52 грн/л.
Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает, что в условиях высоких наценок на горючее необходимо вернуть акцизы на нефтепродукты, отмененные Верховной Радой вместе со снижением НДС с 20% до 7% в марте этого года.
Это, на его взгляд, позволит увеличить налоговые поступления в бюджет и направить дополнительные средства на финансирование ВСУ.
Напомним, за последние несколько недель во всех регионах Украины на АЗС наблюдается дефицит бензинов. По прогнозам экспертов, перебои со снабжением будут продолжаться в течение всего мая.
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