Операторы АЗС 23 мая повысили цены на топливо

Розничные сети АЗС в период с 20 по 23 мая откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Самая большая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнефть» и др. - всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 6-12,70 грн/л. В частности, бензин марки "А-95" подорожал до 50 грн/л, "А-95+" - до 50,50 грн/л и ДТ - до 57 грн/л.

На Shell бензины марок А-95 и А95+ подорожали на 11,13 и 10,14 грн/л, до 50,99 грн/л и 52 00 грн/л соответственно. Дизельное горючее в этой сети подорожало на 14,68 грн/л, до 56,99 грн/л.

SOCAR установила цену на дизтопливо на уровне 56,99 грн/л (+1 грн/л).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное горючее на АЗС с 20 по 23 мая, грн/л

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 51,00 0,00 52,00 0,00 57,00 0,00 WOG 51,00 0,00 52,00 0,00 57,00 0,00 Авіас 50,00 6,00 50,50 6,00 55,00 9,00 Укрнафта 50,00 10,50 50,50 10,50 55,00 12,70 AMIC 50,00 0,00 52,00 0,00 57,00 0,00 Shell 50,99 11,13 51,99 10,14 56,99 14,68 SOCAR 0,00 0,00 0,00 0,00 56,99 1,00 БРСМ-Нафта 48,99 0,00 49,99 2,00 54,99 0,00 KLO 0,00 0,00 52,00 0,00 58,00 0,00 Укргазвидобування 52,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 UPG 48,90 0,00 49,00 0,00 56,00 0,00 BVS 0,00 0,00 51,99 0,00 56,99 0,00 Chipo 52,00 0,00 52,00 0,00 58,00 0,00 Авантаж 7 51,67 0,00 52,00 0,00 55,00 0,00 Mango 51,99 0,00 0,00 0,00 57,99 0,00 Середня ціна в Україні: 50,84 3,35 51,51 3,50 56,49 3,89

Напомним, Кабинет Министров принял решение на два месяца отказаться от государственного регулирования цен на топливо.

Как ранее заявила первый вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко, правительство ожидает, что вместе со свободным ценообразованием стоимость дизтоплива не будет превышать 58 грн/л, а бензина - 52 грн/л.

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает, что в условиях высоких наценок на горючее необходимо вернуть акцизы на нефтепродукты, отмененные Верховной Радой вместе со снижением НДС с 20% до 7% в марте этого года.

Это, на его взгляд, позволит увеличить налоговые поступления в бюджет и направить дополнительные средства на финансирование ВСУ.

Напомним, за последние несколько недель во всех регионах Украины на АЗС наблюдается дефицит бензинов. По прогнозам экспертов, перебои со снабжением будут продолжаться в течение всего мая.