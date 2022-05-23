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Сегодня, 23 мая, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 20 копеек - до 39,24 грн/л
13:44 23.05.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
При этом стоимость ресурса в сети Mango побила рекорд за всю историю слежения. На своих станциях сеть выставила на стелу 43,99 грн/л (+5 грн/л до 20 мая).
На станциях KLO и Авантаж продукт подорожал на 3,99 и 4 грн/л, до 42,99 и 41,95 грн/л соответственно.
Кроме того, на 0,40-1,2 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, "Нефтек" и BVS (см. табл.).
Как сообщал enkorr, на фоне роста мировых цен и дефицита с началом войны сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Кроме того, высокая цена на автогаз является следствием дефицита других видов топлива, в том числе и на бензин.
Изменение розничных цен на АЗС с 20 по 23 мая, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
39,00
|
0,00
|
WOG
|
39,98
|
0,00
|
Авіас
|
38,37
|
0,00
|
Укрнафта
|
38,40
|
0,00
|
Shell
|
40,88
|
1,18
|
SOCAR
|
38,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
40,24
|
0,38
|
KLO
|
42,99
|
3,99
|
Укргаздобыча
|
42,00
|
0,00
|
Автотранс
|
38,98
|
0,00
|
UPG
|
34,00
|
0,00
|
Нефтек
|
43,99
|
1,00
|
BVS
|
39,99
|
1,00
|
Chipo
|
40,20
|
0,00
|
Авантаж 7
|
41,95
|
4,00
|
Mango
|
43,99
|
5,00
|
Середня ціна в україні:
|
39,24
|
0,20
|
|
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