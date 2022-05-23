Сегодня, 23 мая, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 20 копеек - до 39,24 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

При этом стоимость ресурса в сети Mango побила рекорд за всю историю слежения. На своих станциях сеть выставила на стелу 43,99 грн/л (+5 грн/л до 20 мая).

На станциях KLO и Авантаж продукт подорожал на 3,99 и 4 грн/л, до 42,99 и 41,95 грн/л соответственно.

Кроме того, на 0,40-1,2 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, "Нефтек" и BVS (см. табл.).

Как сообщал enkorr, на фоне роста мировых цен и дефицита с началом войны сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Кроме того, высокая цена на автогаз является следствием дефицита других видов топлива, в том числе и на бензин.

Изменение розничных цен на АЗС с 20 по 23 мая, грн/л