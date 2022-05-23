В топливном опте пока без изменений: мало и дорого

Ситуация на оптовом рынке горючего за неделю практически не изменилась - бензин А-95 в среднем за 56 грн/л, ГП - за 65 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Бензин в пятницу, 20 мая, торговался в диапазоне 53-57 грн/л. Для сравнения, на прошлой неделе трейдеры предлагали высокооктан за 50-55 грн/л.

Как отмечают операторы рынка, такой уровень цен на А-95 установлен как на товарный продукт, импортированный из-за границы, так и на производимый на мини-НПЗ Украины ресурс. Следует отметить, что география работы «самоваров» охватывает практически всю Украину, и даже в условиях войны открываются новые производства. Появление нового мини-НПЗ зафиксировано в одной из западных областей Украины.

В течение прошлой недели в западном регионе Украины были зафиксированы продажи вагонных партий бензина А-95. Стоимость этих партий стартовала от 69000 грн/т.

Диапазон цен на ГП за неделю тоже почти не изменился, по состоянию на 20 мая дизель торгуется за 57-65 грн/л. При этом единичные предложения ресурса за 70 грн/л в центральных и восточных областях Украины. На юге в пятницу дизель предлагался по 55-58 грн/л. На минувшей неделе ресурс ГП торговался за 48-53 грн/л.

Отметим, что для реализации в южном регионе предлагались вагонные партии ДП за 69 000 грн/т. Но, несмотря на разнообразие предложений ГП (автомобильные и вагонные нормы), спрос в южном регионе, как и по всей Украине, остается очень высоким. Как рассказал один из трейдеров, если клиенту выставляется счет, а он медлит с оплатой, то его заявку снимают, а ресурс получает уже другой не колеблющийся клиент. На текущей неделе в южном регионе ожидается очередная поставка ГП, хотя его влияние на спрос в регионе, скорее всего, существенным не будет.

В северных и центральных регионах торговля ГП велась «куче», диапазон предложений - 65-67 грн/л. Для сравнения, цены на 20 мая на 3-5 грн/л меньше цен в прошлую пятницу.

На западе страны ценовой диапазон - 57-60 грн/л, что соответствует ценам на прошлой неделе. При этом в западных областях дизель можно было приобрести как автонормами, так и вагонными партиями. Отметим, что в западном регионе был налажен канал снабжения ДП железнодорожным транспортом с последующим переливом ресурса из европути в автоцистерны.

Несмотря на все положительные решения в логистике топлива, трейдеры отмечают, что ситуация с наполнением рынка остается напряженной.

Однако дополнительный фактор неопределенности топливного рынка подбросил НБУ, с 21 мая отменяющий ограничения на валютном рынке Украины, что может привести к скачку цен.