Нефть активно дорожает 23 мая на беспокойстве из-за нехватки предложения, Brent - $113,96 за баррель

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нефть активно дорожает 23 мая на беспокойстве из-за нехватки предложения, Brent - $113,96 за баррель

 

Цены на нефть ускорили темпы подъема днем в понедельник на фоне беспокойства трейдеров из-за сокращения предложения.

Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает также снижение цены доллара к основным валютам. Более дешевый доллар увеличивает выгодность нефтяных сделок для трейдеров, пользующихся другими валютами.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:50 EET в понедельник составляет $113,96 за баррель, что на $1,41 (1,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $111,5 за баррель, что на $1,22 (1,11%) больше итогового значения предыдущей сессии.

Прошлую неделю нефтяные котировки завершили уверенным ростом - WTI прибавила в цене порядка 2,5%, Brent - около 1% на фоне беспокойства инвесторов по поводу предложения.

"Рост цен на нефть обеспечен напряженностью на топливном рынке из-за низкого предложения и солидного спроса по мере приближения начала автомобильного сезона в США", - отметили аналитики SPI Asset Management Managing Partner. Традиционно автомобильный сезон в Штатах начинается в конце мая и заканчивается в сентябре. В это время американские заправки активно увеличивают закупки бензина, стремясь удовлетворить высокий спрос.

В то же время приближающееся снятие локдауна в китайском Шанхае - крупном деловом центре страны, и возобновление работы предприятий города увеличивает опасения рынка по поводу нехватки существующего предложения. Власти Шанхая приняли решение снять коронавирусные ограничения 1 июня.
 

ПО РУБРИКАМ

15:54 Президент Европейского центробанка назвала криптовалюты бесполезными и ничем не обеспеченными

14:06 Фондовые биржи АТР закрылись 23 мая в основном ростом

13:29 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.05.22

13:26 Евро 23 мая укрепляется к доллару в рамках коррекции

11:21 НБУ продал на межбанке $650 млн на прошлой неделе

10:53 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.05.22

10:39 Остаток средств на корсчетах банков 23.05.22

10:33 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.05.2022

09:25 Ежедневный отток по украинским картам за рубежом около $100 млн - НБУ

08:47 Золото дорожает 23 мая на слабом долларе

08:11 Доллар США колеблется с понижением, так как надежды на экономический рост в Китае поднимают «австралийца»

07:55 Уолл-стрит закрылась 20 мая неоднозначно после тяжелой недели

20.05 В Украине работают более 80% банковских отделений - НБУ

20.05 Постепенный возврат к гибкому курсу доллара возможен при возобновлении экспорта - НБУ

20.05 НБУ вдвое понизил лимит на снятие наличной валюты за рубежом - до 50 тыс. грн

• дальше…

16:15 Расширение НАТО: откажется ли теперь и Австрия от нейтралитета?

16:09 Илон Маск идёт в политику, чтобы не дать воук-вирусу помешать человечеству достичь Марса

15:58 Банки Германии начинают обмен гривен на евро

14:22 Заявление Байдена о Тайване не означает изменения политики США - Белый дом

14:16 Байден готов применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань

14:01 Почему Россия - это новое фашистское государство. Мнение Тимоти Снайдера - историка, автора книг о фашизме и тоталитаризме

13:50 Der Spiegel: Россия привлекла к войне против Украины правых экстремистов

13:37 Конференция по восстановлению Украины состоится летом в Лугано - президент Швейцарии

13:15 Bloomberg: «Аэрофлот» начнёт разбирать свои самолёты на запчасти через три месяца

11:35 Власти Швейцарии подверглись критике за снятие санкций с «Еврохима»

11:30 Польша окончательно порвала с Газпромом: денонсирует газовое соглашение 1993 года

11:12 ЕС предлагает исключить Россию и Беларусь из Всемирной таможенной организации

11:05 Страны Балтии прекратили импорт электроэнергии из РФ

10:30 Доклад SIPRI: Мир движется к новой эпохе кризисов

10:27 ООН: число беженцев по всему миру впервые превысило 100 млн человек

• дальше…

08:30 Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа

20.05 Для разминирования территории Украины понадобится 5-7 лет, заявляют в МВД

18.05 В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей

11.05 На восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен, - Укравтодор

09.05 Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта

05.05 В Киеве хотят вернуть плату за проезд с 16 мая

27.04 Укравтодор: Россия повредила 23 тыс. км дорог в Украине, 500 км – уже расчищены

25.04 Отчет SIPRI: Россия – пятая по военным расходам, Украина – в четвертом десятке

22.04 Украинцы, выехавшие за границу без документов, смогут оформить удостоверение для возвращения бесплатно

20.04 На Киевщине уже функционируют три переправы — Кубраков

20.04 С четверга в Киеве возобновится движение поездов метро до станции «Лесная» – КГГА

19.04 Продлена возможность пересечения госграницы по внутренним украинским паспортам - Госпогранслужба

18.04 Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда

18.04 Для пересечения госграницы украинцы должны иметь загранпаспорт - Госпогранслужба Украины

18.04 В Киеве увеличивают время работы пассажирского транспорта - КГГА

• дальше…

09:48 Португалия даст для Украины новое оружие и не комментирует противокорабельные системы

09:43 Зеленский исключает альтернативу статусу кандидата в ЕС для Украины

09:03 Оптимизация или диверсия? Зачем депутаты хотят оставить Минобороны без разведки

08:36 Бронь от мобилизации получили более 500 тысяч украинцев

08:30 Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа

08:26 Дуда пообещал сделать все для вступления Украины в ЕС

08:17 Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд

22.05 Украинские волонтеры столкнулись с проблемой ввоза в страну гумпомощи—эксперты

20.05 Группа стран формата «Рамштайн» проведет новую встречу по обороне Украины

20.05 Новый пакет помощи США предусматривает передачу Украине ЗРК Patriot - WP

20.05 Германия поставит Киеву первые зенитные установки Gepard в июле

20.05 Страны G7 выделят Украине $19,8 млрд финансовой помощи

20.05 В МИД подтвердили информацию о «мирном плане» Италии

20.05 Еврокомиссия выделила Украине 600 млн евро макрофина

20.05 Макрон уточнил свою идею европейского сообщества

• дальше…

16:19 Искусственный интеллект уничтожил вредоносное ПО менее чем за секунду

13:19 The Wall Street Journal: Apple хочет, чтобы больше комплектующих для iPhone и MacBook производилось за пределами Китая

20.05 Daimler Truck запускает в США в серию электрический грузовик Freightliner

20.05 Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга

20.05 Intel построит лабораторию по разработке систем иммерсионного охлаждения за $700 млн

20.05 Samsung откроет крупнейший зарубежный исследовательский центр во Вьетнаме

20.05 Без внедорожной версии, зато с дизелем: представлен обновленный Hyundai Palisade

20.05 Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто

20.05 Windows 11 стала доступна для установки на все совместимые устройства

20.05 Космический корабль Boeing Starliner с манекеном «Ракетчица Рози» отправился к МКС

20.05 С помощью дипфейка можно выдать себя за другого человека в банке

19.05 Tesla исключили из индекса S&P 500 ESG из-за проблем с автопилотом и дискриминацией

19.05 Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год

19.05 Mastercard запустит систему оплаты по улыбке или взмаху руки

19.05 Электрокар Bentley разгонится до «сотни» за 1,5 секунды

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно