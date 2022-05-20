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Нефть стабилизировалась 20 мая, так как экономические опасения компенсируют возможный рост спроса в Китае
08:10 20.05.2022 |
Цены на нефть в пятницу практически не изменились, так как опасения по поводу более слабого экономического роста компенсировали ожидания того, что спрос на нефть может восстановиться в Китае, поскольку Шанхай снимает некоторые блокировки из-за коронавируса.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле упали на 36 центов, или 0,3%, до 111,68 доллара за баррель к 00:15 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 36 центов, или 0,3%, до 111,85 доллара в последний день предыдущего месяца.
Фьючерсы на WTI на июль, который скоро станет первым месяцем, снизились примерно на 0,6% до 109,20 доллара за баррель.
Это заставило WTI расти четвертую неделю подряд, впервые с середины февраля. Цена на нефть марки Brent выросла менее чем на 1% после падения менее чем на 1% на прошлой неделе.
На этой неделе рост сырой нефти был ограниченным, поскольку эталонные марки Brent и США в основном торгуются в диапазоне из-за неопределенной динамики спроса. Инвесторы, обеспокоенные ростом инфляции и более агрессивными действиями центральных банков, сокращают вложения в более рискованные активы.
Например, открытый интерес к фьючерсам WTI упал до 1,722 млн контрактов 18 мая, что является самым низким показателем с июля 2016 года.
«Если данные о росте в США продолжат ухудшаться, цены на нефть могут попасть в петлю негативной обратной связи фондового рынка», - сказал управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес в клиентской записке.
Уолл-стрит закрылась снижением после волатильной сессии в четверг, в то время как инвесторы беспокоились об инфляции и повышении процентных ставок.
В Китае, однако, спрос на нефть может восстановиться, поскольку власти Шанхая отменили некоторые блокировки из-за коронавируса, а жителям впервые почти за два месяца была предоставлена свобода выходить за продуктами. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти.
Согласно отчету Федерального управления автомобильных дорог о пробеге автомобилей, в Соединенных Штатах американцы снова садились за руль, несмотря на более высокие цены на топливо.
Автомобильный клуб AAA сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо на заправках в четверг снова достигли рекордного уровня.
Палата представителей США приняла законопроект, который позволяет президенту издавать объявление о чрезвычайном положении в области энергетики, что делает незаконным чрезмерное повышение цен на бензин и домашнее топливо для компаний.
Надвигающаяся возможность запрета Европейского союза на импорт российской нефти помогла поддержать цены. В этом месяце ЕС предложил новый пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину, которое Москва называет «специальной военной операцией».
Эти санкции будут включать полный запрет на импорт нефти через шесть месяцев, но меры еще не приняты, а Венгрия входит в число самых ярых критиков плана.
Ирану, тем временем, сложнее продавать свою нефть, поскольку в наличии стало больше российских баррелей.
Экспорт сырой нефти из Ирана в Китай резко сократился с начала войны на Украине, поскольку Пекин отдавал предпочтение российским баррелям со значительной скидкой, оставив почти 40 миллионов баррелей иранской нефти на танкерах в море в Азии и ищущих покупателей.
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