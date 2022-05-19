Сети АЗС 19 мая резко подняли цены на бензин и дизельное топливо

Это произошло после публикации постановления Кабмина об отмене государственного регулирования. Однако пока не ясно, появиться ли топливо в свободной продаже по "рекомендованной" правительством цене 52 гривны за бензин и 58 гривен за дизтопливо.

О том, что происходит на рынке топлива, в материале РБК-Украина.

Цены на бензин взлетели после того, как была отменена предельная цена. В частности, на WOG бензин продают по 51-52 гривны за литр, дизтопливо - 57-58 гривен. При этом пока не все АЗС выставили топливо в свободную продажу.

Это близко к цене, которою озвучила первый вице-премьер Юлия Свириденко после совещания с представителями рынка.

Как отметил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, продавать топливо по рекомендованной цене правительством цене могут только сети, у которых есть свой импорт. Остальные же покупают его у оптовых продавцов, поэтому они будут вынуждены продавать его дороже. По его словам, оптовая цена на дизтопливо превышает 60 гривен за литр. При этом аграрии покупают его по 65 гривен.

Он напомнил, что на рынке по-прежнему присутствует дефицит, который постепенно сокращается, поскольку топлива завозят все больше. Кроме того, пока неясно, как на новые цены отреагируют потребители: снизят потребление или будут покупать. По его словам, ситуация на рынке беспрецедентная, в ней Украина еще не оказывалась.

"Нужно время, чтобы рынок нашел баланс спроса и предложения. В течение недели, будет ясно, какие установятся цены и сохранятся ли очереди на заправках", - сказал Куюн в комментарии РБК-Украина.

Ранее первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлии Свириденко сообщила, что правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Она ожидает, что максимальные цены на дизельное топливо не превысят 58 гривен за литр, а на бензин - 52 гривны.

Свириденко заявила, что Кабинет министров отказался от государственного регулирования цен на топливо, чтобы максимально наполнить рынок.

Ранее правительство запрещало продавать бензин дороже 39,86 гривен за литр, дизельное топлива - 42,31 гривен за литр.