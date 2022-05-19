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Цены на автогаз на АЗС 19 мая продолжают расти
12:49 19.05.2022 |
Средняя цена на сжиженный газ 19 мая в сетях АЗС выросла на 90 коп./л - до 37,58 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На станциях SOCAR цена выросла на 3 грн., до 37,48 грн./л.
На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 1 грн/л до 37,99 и 38,98 грн/л соответственно.
На KLO, "Автотранс" и BVS цена на автогаз выросла на 1 грн/л, до 39, 38,98 и 38,99 грн/л соответственно.
Кроме того, на 0,5-3,5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", Chipo, "Укрнефть" и других.
Изменение розничных цен на АЗС с 18 по 19 мая, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
37,99
|
1,00
|
WOG
|
38,98
|
1,00
|
Авіас
|
36,37
|
0,00
|
Укрнафта
|
35,88
|
2,00
|
Shell
|
39,65
|
-0,06
|
SOCAR
|
37,48
|
3,00
|
БРСМ-Нафта
|
38,82
|
0,83
|
KLO
|
39,00
|
1,01
|
Укргазвидобування
|
42,00
|
0,00
|
Автотранс
|
38,98
|
1,00
|
UPG
|
34,00
|
0,00
|
BVS
|
38,99
|
1,00
|
Chipo
|
39,60
|
3,50
|
Авантаж 7
|
37,95
|
0,00
|
Mango
|
38,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні:
|
37,58
|
0,90
|
|
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