Цены на автогаз на АЗС 19 мая продолжают расти

Средняя цена на сжиженный газ 19 мая в сетях АЗС выросла на 90 коп./л - до 37,58 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях SOCAR цена выросла на 3 грн., до 37,48 грн./л.

На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 1 грн/л до 37,99 и 38,98 грн/л соответственно.

На KLO, "Автотранс" и BVS цена на автогаз выросла на 1 грн/л, до 39, 38,98 и 38,99 грн/л соответственно.

Кроме того, на 0,5-3,5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", Chipo, "Укрнефть" и других.

Изменение розничных цен на АЗС с 18 по 19 мая, грн/л