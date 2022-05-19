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Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов
08:34 19.05.2022 |
Польша поставит из своих запасов 25 000 тонн бензина Украине, чтобы помочь з дефицитом топлива на рынке, сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко во время совместной пресс-конференции с польской коллегой Анной Москвой, передает Польское радио.
Свириденко подчеркнула, что Украина начнет получать топливо из Польши с начала следующей недели.
По ее словам, до войны 97% топлива Украина поставляла из России и Беларуси, но из-за войны эти направления закрыты.
Кроме того, страна-агрессор РФ уничтожила Кременчугский НПЗ в Украине, что привело к дефициту топлива на рынке.
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