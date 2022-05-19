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Цены на нефть восстанавливаются после ранних потерь, поскольку опасения по поводу мирового предложения сохраняются
08:09 19.05.2022 |
Цены на нефть выросли в четверг, восстановившись после ранних потерь, так как сохраняющиеся опасения по поводу нехватки мировых запасов перевешивают опасения по поводу замедления экономического роста, о чем свидетельствует падение мировых акций.
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 97 центов, или 0,9%, до 110,08 доллара за баррель в 02:20 по Гринвичу после падения более чем на 1 доллар в начале сессии.
Июньские фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 42 цента, или 0,4%, до 110,01 доллара за баррель, восстановившись после ранней потери более чем на 2 доллара. WTI за июль подорожала на 56 центов, или 0,5%, до 107,60 доллара за баррель.
Обе эталонные цены упали примерно на 2,5% в среду.
«Спад на Уолл-стрит испортил настроения в начале торгов, поскольку он подчеркнул опасения по поводу ослабления потребления и спроса на топливо», - сказал Сатору Йошида, аналитик по сырьевым товарам из Rakuten Securities.
Азиатские акции в четверг отследили резкую распродажу на Уолл-стрит, поскольку инвесторы были обеспокоены ростом мировой инфляции, политикой Китая по борьбе с COVID-19 и войной на Украине.
«Тем не менее, нефтяные рынки сохраняют бычий тренд, поскольку ожидаемый запрет Европейского союза на импорт российской нефти, как ожидается, приведет к дальнейшему сокращению мировых поставок», - сказал Йошида.
Европейский союз в этом месяце предложил новый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. Это будет включать полный запрет на импорт нефти через шесть месяцев, но меры еще не приняты, и Венгрия является одним из самых ярых критиков этого плана.
Европейская комиссия обнародовала в среду план стоимостью 210 миллиардов евро (220 миллиардов долларов), чтобы Европа перестала полагаться на российские ископаемые виды топлива к 2027 году и использовала разворот от Москвы для ускорения перехода на зеленую энергию.
Кроме того, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились, что стало неожиданным спадом, поскольку нефтеперерабатывающие заводы нарастили производство в ответ на ограниченные запасы продукции и почти рекордный экспорт, что привело к тому, что цены на дизельное топливо и бензин в США достигли рекордного уровня.
Использование производственных мощностей как на восточном побережье, так и на побережье Мексиканского залива превышало 95%, что приближало эти НПЗ к максимально возможной производительности.
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