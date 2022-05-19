Дефицит топлива в Украине будет сохраняться до конца года – «БРСМ-Нафта»

Дефицит нефтепродуктов будет сохраняться до конца 2022 года в силу ограниченных логистических возможностей с его доставкой в Украину, считает директор по стратегическому развитию сети АЗК "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук, слова которого приведены в пресс-релизе компании в среду.

"Топлива будет не хватать. Обеспеченность им будет на уровне 40% от довоенных показателей. Потому что полностью обеспечить Украину необходимыми объемами топлива сейчас физически невозможно. Мне бы очень хотелось, чтобы мой прогноз не сбылся, но дефицит будет продолжаться до конца года", - заявил Мельничук.

По его словам, в настоящее время топливо в Украину можно доставлять исключительно автотранспортом из Европы, и этот способ доставки физически не может обеспечить столько топлива, сколько Украина получала раньше по железной дороге, а также из танкеров. Ситуация осложняется отсутствием топлива на украинских нефтебазах вследствие обстрелов российских оккупантов.

В силу перечисленных факторов Мельничук выразил сомнение, что решение оперативного штаба при Кабинете министров об отказе от государственного регулирования цен на топливо от 17 мая приведет к снижению дефицита нефтепродуктов.

"Некоторые считают, что как только будут сняты ограничения на цены топлива, оно тут же появится в свободной продаже. На самом деле это не так. Ценовое регулирование никак не влияет на количество топлива внутри Украины", - отметил он.

В то же время, по информации Мельничука, в настоящее время на правительственном уровне рассматривается вопрос строительства новых нефтебаз в Украине.

Согласно пресс-релизу, по состоянию на 18 мая "БРСМ-Нафта" автопарк компании составляет 86 бензовозов, 50 из них уже получили необходимые разрешения для выезда за рубеж.

"Такая же ситуация и у наших коллег из других сетей. Сейчас мы можем завозить 20% того объема, который наша сеть продавала раньше. Движение пошло, и топливо начало доезжать и до центральной Украины. Раньше оно доезжало максимум до Ривного. Бензовозы из Польши и Венгрии разгружались во Львовской и Закарпатской областях", – проинформировал Мельничук.

Однако в настоящее время, после выстраивания соответствующей логистики, "БРСМ-Нафта" завозит топливо также в Харьков и Чернигов, где оно является критично важным для ВСУ.

"Мы сейчас поставляем в Киев дизельное топливо, надеемся в течение недели наладить поставки 95 и 92 бензина. Стараемся наладить поставки в Николаев. Надеемся через две недели начать поставки в Днепр", – дополнил Мельничук.

Однако, по его мнению, это хотя и поможет отчасти снять напряжение, но полностью проблему не снимет.

"БРСМ-Нафта" - торговая марка одной из первых в постсоветской Украине сетей автозаправочных комплексов, которая была создана в 1991 году. Под торговой маркой "БРСМ-Нафта" работает более 200 АЗК.