Финансовые новости
- |
- 18.05.22
- |
- 16:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Автогаз в розницу 18 мая продолжает дорожать
12:57 18.05.2022 |
Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла в период с 17 по 18 мая на 1,15 - до 36,39 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На 0,5-3 грн/л увеличила цену часть консолидированной сети «Привата». На станциях "Авиас" автогаз стоит 36,37 грн/л, "Укрнефти" - 33,88 грн/л.
На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 1 и 2 грн/л до 36,99 и 37,98 грн/л соответственно.
На станциях "Укргаздобыча" цена выросла на 3 грн, до 42 грн/л.
Кроме того, за указанный период на 0,5-2 грн/л подорожал автогаз в сетях БРСМ-Нефть, Автотранс, UPG и других (см. табл.).
Изменение розничных цен на АЗС с 17 по 18 мая, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
36,99
|
1,00
|
WOG
|
37,98
|
2,00
|
Авіас
|
36,37
|
2,00
|
Укрнафта
|
33,88
|
0,50
|
Shell
|
39,70
|
0,72
|
SOCAR
|
35,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
37,99
|
0,50
|
KLO
|
37,99
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
42,00
|
3,00
|
Автотранс
|
37,98
|
1,00
|
UPG
|
34,00
|
2,00
|
BVS
|
37,99
|
0,00
|
Chipo
|
36,10
|
0,00
|
Авантаж 7
|
37,95
|
0,00
|
Mango
|
38,99
|
1,50
|
Середня ціна в Україні:
|
36,69
|
1,15
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС возглавит усилия по реконструкции послевоенной Украины на принципах сочетания инвестиций с реформами – фон дер Ляйен
|Восстановление в обмен на реформы: СМИ раскрыли план ЕС по послевоенной отстройке Украины
|Кабмин отказался от госрегулирования цен на бензин и дизель
|Из «Азовстали» эвакуировали 53 раненых и еще 211 человек – Маляр
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Европейская комиссия предоставит Украине новый макрофин в размере 9 млрд евро в 2022 году – фон дер Ляйен
|ЕС возглавит усилия по реконструкции послевоенной Украины на принципах сочетания инвестиций с реформами – фон дер Ляйен
|Нефть 18 мая усилила рост в надежде на восстановление спроса, Brent у $112,88 за баррель
|ФГИ возобновил аренду госимущества на льготных условиях
|Украинцы стали интересоваться электрокарами в 15 раз чаще
|Автогаз в розницу 18 мая продолжает дорожать
|Ситуация в апреле с платежным балансом несколько ухудшилась – замглавы НБУ
Это интересно
|Представлены прототипы смартфона с экраном 360 Foldable OLED и ноутбука без клавиатуры
|Илон Маск оказался плохим предсказателем. Его прогнозы практически не сбываются
|Израильская StoreDot продемонстрировала технологию сверхбыстрой зарядки — на 160 км хода за 5 минут
|Власти США и ЕС разработают механизм координации субсидий на поддержку полупроводниковой отрасли
|Harley-Davidson под брендом LiveWire представила S2 Del Mar — свой самый доступный электрический мотоцикл
|Samsung повысит цены на услуги по производству чипов на 15-20 %
|Bentley становятся слишком тяжелыми для обычных водителей