Цены на нефть 18 мая продолжают рост на фоне оптимизма в отношении спроса в Китае

Цены на нефть продолжили рост в среду в надежде на восстановление спроса в Китае, поскольку страна постепенно ослабляет некоторые из своих строгих мер по сдерживанию распространения COVID-19.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 48 центов, или 0,4%, до 112,41 доллара за баррель в 04:10 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 93 цента, или 0,8%, до 113,33 доллара за баррель, компенсировав некоторые потери после падения цен на нефть примерно на 2 доллара. % в предыдущей сессии.

Шанхай во вторник достиг долгожданного рубежа: три дня подряд не было новых случаев заболевания COVID-19 за пределами карантинных зон, а в понедельник были изложены планы по прекращению блокировки, которая длилась более шести недель.

«За пределами краткосрочной перспективы менее ужасные новости о Китае предлагают укус в хвосте в виде гораздо более высокого спроса и цен на нефть, что положительно для производителей, но вредно для потребительских настроений», - Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management. , - говорится в сообщении клиента.

Запасы нефти и бензина в США упали на прошлой неделе, сообщили источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник. Данные правительства США будут опубликованы в среду.

«Растущие цены на дизельное топливо и дистилляты, а также ограниченные запасы сырой нефти поддерживают WTI, и я считаю, что ситуация ограничит падение цен на нефть отсюда в течение следующих нескольких сессий», - сказал старший аналитик OANDA Джеффри Халли.

Тем не менее, давление на цены все еще сохраняется после сообщений о том, что Соединенные Штаты разрешают Chevron Corp вести переговоры о лицензиях на нефть с национальным производителем Венесуэлы, временно отменяя запрет США на такие обсуждения, сообщили аналитики ANZ Research в клиентской записке в среду.

«Предложенные изменения могут в конечном итоге привести к тому, что на рынке появится больше сырой нефти».

Дополнительным давлением на рынок стала неспособность Европейского союза в понедельник убедить Венгрию снять вето с предложенного эмбарго на российскую нефть. Но некоторые дипломаты теперь указывают на саммит 30-31 мая как на момент для договоренности о поэтапном запрете.

В Соединенных Штатах председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во вторник пообещал, что центральный банк поднимет процентные ставки настолько высоко, насколько это необходимо, чтобы подавить всплеск инфляции, который, по его словам, угрожает основам экономики.