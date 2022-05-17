Цены на нефть снижаются 17 мая, поскольку ЕС пытается закрепить запрет на импорт из России

Цены на нефть снижаются, так как Венгрия сопротивлялась давлению Европейского союза на запрет импорта российской нефти, шаг, который привел бы к сокращению мировых поставок, а также поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после недавнего ралли.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 22 цента, или 0,2%, до 114,02 доллара за баррель к 03:27 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 35 центов, или 0,3%, до 113,85 доллара за баррель. Оба бенчмарка выросли более чем на 2% в понедельник после скачка на 4% в пятницу.

В понедельник министры иностранных дел ЕС потерпели неудачу в своих попытках оказать давление на Будапешт, чтобы он снял вето на предложенное нефтяное эмбарго против России после вторжения этой страны в Украину. Эмбарго потребует одобрения всех стран ЕС.

Тем не менее, в целом настроения в отношении цен оставались бычьими на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса в Китае, поскольку страна надеется ослабить ограничения, нанесённые COVID-19, которые нанесли ущерб его экономике, отмечают аналитики.

«Планы Шанхая по поэтапному ослаблению карантина из-за COVID-19 повысили ожидания восстановления спроса в Китае», - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan (OTC:NSANY) Securities.

«Поскольку в США приближается начало летнего автомобильного сезона на фоне нехватки топлива, ожидается, что цены на нефть поднимутся до 120 долларов за баррель», - сказал он.

В понедельник Шанхай изложил планы по окончанию болезненного карантина из-за COVID-19, который длился более шести недель, сильно ударил по экономике Китая, и по возвращению более нормальной жизни с 1 июня.

Эта новость перевесила разочаровывающие данные из Китая в понедельник: промышленное производство и розничные продажи упали в апреле самым быстрым образом за более чем два года, не оправдав ожиданий.

Что касается предложения, то американские производители наращивают запасы, чтобы пополнить запасы, которые сократились после войны России с Украиной, которую Москва называет «специальной военной операцией», и восстановления после пандемии COVID-19.

Добыча нефти в Пермском бассейне в Техасе и Нью-Мексико, крупнейшем бассейне сланцевой нефти в США, должна вырасти на 88 000 баррелей в сутки до рекордных 5,219 млн баррелей в сутки в июне, сообщило Управление энергетической информации США (EIA) в понедельник.

Тем не менее, запасы в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) сократились до 538 миллионов баррелей, самого низкого уровня с 1987 года, как показали данные Министерства энергетики США в понедельник, подчеркнув дефицит предложения.