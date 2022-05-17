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Цены на нефть снижаются 17 мая, поскольку ЕС пытается закрепить запрет на импорт из России
08:12 17.05.2022 |
Цены на нефть снижаются, так как Венгрия сопротивлялась давлению Европейского союза на запрет импорта российской нефти, шаг, который привел бы к сокращению мировых поставок, а также поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после недавнего ралли.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 22 цента, или 0,2%, до 114,02 доллара за баррель к 03:27 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 35 центов, или 0,3%, до 113,85 доллара за баррель. Оба бенчмарка выросли более чем на 2% в понедельник после скачка на 4% в пятницу.
В понедельник министры иностранных дел ЕС потерпели неудачу в своих попытках оказать давление на Будапешт, чтобы он снял вето на предложенное нефтяное эмбарго против России после вторжения этой страны в Украину. Эмбарго потребует одобрения всех стран ЕС.
Тем не менее, в целом настроения в отношении цен оставались бычьими на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса в Китае, поскольку страна надеется ослабить ограничения, нанесённые COVID-19, которые нанесли ущерб его экономике, отмечают аналитики.
«Планы Шанхая по поэтапному ослаблению карантина из-за COVID-19 повысили ожидания восстановления спроса в Китае», - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan (OTC:NSANY) Securities.
«Поскольку в США приближается начало летнего автомобильного сезона на фоне нехватки топлива, ожидается, что цены на нефть поднимутся до 120 долларов за баррель», - сказал он.
В понедельник Шанхай изложил планы по окончанию болезненного карантина из-за COVID-19, который длился более шести недель, сильно ударил по экономике Китая, и по возвращению более нормальной жизни с 1 июня.
Эта новость перевесила разочаровывающие данные из Китая в понедельник: промышленное производство и розничные продажи упали в апреле самым быстрым образом за более чем два года, не оправдав ожиданий.
Что касается предложения, то американские производители наращивают запасы, чтобы пополнить запасы, которые сократились после войны России с Украиной, которую Москва называет «специальной военной операцией», и восстановления после пандемии COVID-19.
Добыча нефти в Пермском бассейне в Техасе и Нью-Мексико, крупнейшем бассейне сланцевой нефти в США, должна вырасти на 88 000 баррелей в сутки до рекордных 5,219 млн баррелей в сутки в июне, сообщило Управление энергетической информации США (EIA) в понедельник.
Тем не менее, запасы в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) сократились до 538 миллионов баррелей, самого низкого уровня с 1987 года, как показали данные Министерства энергетики США в понедельник, подчеркнув дефицит предложения.
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