Розничные цены на нефтепродукты за неделю увеличились на 2,5-3 грн/литр

Так, средние цены в рознице на бензин марки А-92 за неделю увеличились на 3,04 грн/литр – до 39,85 грн/литр, А-95 – на 2,42 грн/литр, до 40,12 грн/литр, премиальный А-95 – на 2,63 грн/литр, до 41,66 грн/литр.
Кроме того, розничные цены на дизельное топливо увеличились на 0,17 грн – до 43,25 грн/литр, на сжиженный газ – на 2,44 грн/литр, до 35,1 грн/литр.
Изменение средних розничных цен на нефтепродукты в Украине, грн/литр
|А-92
|А-95
|А-95+
|ДТ
|LPG
|18.04.21
|33,70
|34,05
|35,09
|37,78
|28,82
|25.04.22
|33,65
|34,06
|35,24
|38,35
|29,99
|29.04.22
|34,01
|34,63
|35,57
|39,15
|30,58
|02.05.22
|35,12
|36,13
|37,24
|40,81
|30,87
|09.05.22
|36,81
|37,70
|39,03
|43,08
|32,66
|16.05.22
|39,85
|40,12
|41,66
|43,25
|35,10
|изм. за неделю,%
|+8,3
|+6,4
|+6,7
|+0,4
|+7,5
Данные: "А-95"