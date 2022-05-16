Стоимость дизтоплива за прошлую неделю (9-13 мая) в опте выросло на 5 грн/л, до 62 грн/л

В среднем дизельное топливо торговалось в диапазоне от 57-65 грн/л в зависимости от региона и условий покупки. При этом на него все чаще можно было услышать цену и за 70 грн/л.

Так, на юге в пятницу 13 мая дизель предлагался за 48-53 грн/л. Цена за неделю в южных регионах практически не изменилась, как ситуация с наличием ресурса в этих регионах. Возможно, ситуацию на юге сможет исправить новые поставки «лодкой», которая должна прийти в ближайшие несколько дней.

В северных областях цена на дизель в течение недели с 60 грн/л (в понедельник, 9 мая) подскочила до 70 грн/л по состоянию на 13 мая, а предложение ресурса было ограничено 5-10 куб. поскольку желающих было много, заявил один из трейдеров. Так, например, партия ДТ из десяти вагонов, снабженная из порта в Гданьске, была реализована за 2-3 дня.

В западных регионах ДТ в течение недели предлагалось по 57-60 грн/л. При этом цена за неделю выросла на 12 грн/л до 59 грн/л. Ситуацию с ресурсом в этой части Украины может улучшить новые поставки ДТ через Венгрию, которые ожидаются в ближайшие дни.

Цена в центральных и восточных регионах за неделю держалась в диапазоне 65-70 грн/л. А нехватка ресурса ощущалась гораздо острее, чем в приграничных областях.

Несмотря на смягчения, внедренные государством при импорте топлив, трейдеры также жалуются на продолжительность оформления и документарную волокиту в пунктах оформления при импорте топлива. Возможно, ситуацию в логистике горючего сможет улучшить введение в действие специализированного пункта пропуска для бензовозов, которое анонсировало Мининфраструктуры.