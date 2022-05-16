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Импорт горючего автотранспортом вырос в 15 раз, по рекам и железной дороге - в пять
09:41 16.05.2022 |
В мае импорт горючего автомобильным транспортом вырос в 15 раз по сравнению с мартом, а речным транспортом и железной дорогой - в 5 раз. Это обусловлено дефицитом ресурса, возникшего в Украине из-за военной агрессии со стороны российской федерации.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Интервью Forbes, передает Укринформ.
«Россияне разрушили наши нефтебазы, Кременчугский НПЗ. Безусловно, это повлияло на рынок. Мы были вынуждены полностью перестраивать логистику. Мы работаем над увеличением импорта горючего. В мае он вырос автомобильным транспортом в 15 раз по сравнению с мартом, речным транспортом и железной дорогой - в 5 раз», - рассказал Галущенко.
Министр заверил, что правительство делает все возможное, чтобы ситуация с горючим была решена и заверил, что проблема с дефицитом будет решена в ближайшее время.
«Потребности в май составляют примерно 100 000 т бензина и 250 000 т дизеля. Объемы импорта растут каждый день. Проблема дефицита горючего будет решена в ближайшее время. Не могу называть более конкретные сроки с учетом ситуации безопасности», - добавил Галущенко.
Как сообщалось, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, ожидается, что ситуация с дефицитом топлива на рынке улучшится с середины мая благодаря налаживанию ритмических поставок из Европы.
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