Импорт горючего автотранспортом вырос в 15 раз, по рекам и железной дороге - в пять

В мае импорт горючего автомобильным транспортом вырос в 15 раз по сравнению с мартом, а речным транспортом и железной дорогой - в 5 раз. Это обусловлено дефицитом ресурса, возникшего в Украине из-за военной агрессии со стороны российской федерации.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Интервью Forbes, передает Укринформ.

«Россияне разрушили наши нефтебазы, Кременчугский НПЗ. Безусловно, это повлияло на рынок. Мы были вынуждены полностью перестраивать логистику. Мы работаем над увеличением импорта горючего. В мае он вырос автомобильным транспортом в 15 раз по сравнению с мартом, речным транспортом и железной дорогой - в 5 раз», - рассказал Галущенко.

Министр заверил, что правительство делает все возможное, чтобы ситуация с горючим была решена и заверил, что проблема с дефицитом будет решена в ближайшее время.

«Потребности в май составляют примерно 100 000 т бензина и 250 000 т дизеля. Объемы импорта растут каждый день. Проблема дефицита горючего будет решена в ближайшее время. Не могу называть более конкретные сроки с учетом ситуации безопасности», - добавил Галущенко.

Как сообщалось, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, ожидается, что ситуация с дефицитом топлива на рынке улучшится с середины мая благодаря налаживанию ритмических поставок из Европы.