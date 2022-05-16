Цены на нефть снижаются 16 мая, поскольку инвесторы фиксируют прибыль

Цены на нефть упали в понедельник, сравняв ранний рост, так как инвесторы получили прибыль от роста на предыдущей сессии, хотя и на фоне опасений по поводу предложения, поскольку Европейский Союз готовит запрет на импорт российской нефти и с ограниченным увеличением добычи ОПЕК.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,66 доллара, или 1,5%, до 109,89 доллара за баррель в 03:56 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 1,55 доллара, или 1,4%, до 108,94 доллара за баррель.

Оба ориентира, которые в прошлую пятницу подскочили примерно на 4%, ранее выросли более чем на 1 доллар за баррель, при этом WTI достигла самого высокого уровня с 28 марта на уровне 111,71 доллара.

«Инвесторы получили прибыль после резкого роста в прошлую пятницу», - сказал Наохиро Ниимура, партнер Market Risk Advisory.

«Тем не менее, с запланированным запретом ЕС на российскую нефть и медленным ростом добычи ОПЕК, ожидается, что цены на нефть останутся близкими к текущим уровням около 110 долларов за баррель, пока они не снизятся в конце этого года из-за ослабления мирового спроса», - сказал он. сказал.

Европейский союз намерен согласовать поэтапное эмбарго на российскую нефть в этом месяце, несмотря на опасения по поводу поставок в Восточную Европу, заявили в пятницу четыре дипломата и официальные лица, отвергая предложения о задержке или смягчении предложений.

На прошлой неделе Москва ввела санкции в отношении нескольких европейских энергетических компаний, что вызвало опасения по поводу поставок.

В других странах ОПЕК+ - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, - не выполняет ранее согласованные планы по увеличению добычи из-за недостаточных инвестиций в нефтяные месторождения в некоторых членах ОПЕК и, в последнее время, потерь в добыче в России.

Последний ежемесячный отчет ОПЕК показал, что ее добыча в апреле выросла на 153 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки) до 28,65 млн баррелей в сутки, отставая от роста на 254 000 баррелей в сутки, разрешенного ОПЕК в рамках сделки ОПЕК+.

Усугубляет давление то, что в апреле Китай переработал на 11% меньше сырой нефти, чем годом ранее, при этом дневная производительность упала до самого низкого уровня с марта 2020 года, поскольку нефтеперерабатывающие заводы сократили объемы производства из-за снижения спроса из-за широкомасштабных ограничений, связанных с COVID-19.

Между тем, фьючерсы на бензин в США снова установили исторический максимум в понедельник, поскольку сокращение запасов вызвало опасения по поводу поставок.

«Цены на нефть останутся оптимистичными, особенно краткосрочный контракт WTI, поскольку цены на бензин в США продолжают расти на фоне снижения импорта нефтепродуктов из Европы», - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities.