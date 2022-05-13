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Дизтопливо на АЗС с начала года подорожало более чем на 25%, автогаз - на 45%
14:16 13.05.2022 |
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-апрель 2022 года. Цены на топливо значительно выросли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным статистического ведомства, в апреле по сравнению с декабрем 2021 года бензин А-92 подорожал на 15,1% до 34,1 гривен за литр, бензин А-95 на 13,5% до 34,6 гривен за литр, дизельное топливо - на 27,8% до 37,8 гривен за литр.
При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 44,1% до 27,6 гривен за литр.
В то же время в мае в Украине возник дефицит топлива, на АЗС выстроились огромные очереди, а цена бензина на отдельных заправках взлетела до 60 гривен за литр.
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