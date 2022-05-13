Финансовые новости
- |
- 13.05.22
- |
- 15:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Средняя цена автогаза в Украине за неделю выросла на 2 грн
13:00 13.05.2022 |
Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла в период с 6 по 13 мая на 2,14 - до 34,04 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На 3 грн/л увеличила цены часть консолидированной сети и «Привата». На станциях "Авиас" автогаз стоит 34,37 грн/л. На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 2 и 3 грн/л до 33,99 и 34,98 грн/л соответственно.
За неделю на станциях SOCAR цена выросла тоже на 1,5 грн, до 33,98 грн/л.
Кроме того, за указанный период на 1-6,7 грн/л подорожал автогаз в сетях БРСМ-Нефть, Автотранс, UPG, KLO, BVS, Chipo, Авантаж 7 и других (см. табл.).
Изменение розничных цен на АЗС с 6 по 13 мая, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
33,99
|
2,00
|
WOG
|
34,98
|
3,00
|
Авиас
|
34,37
|
3,00
|
Укрнафта
|
31,38
|
0,00
|
Нефтек
|
39,99
|
4,00
|
Shell
|
34,56
|
3,14
|
SOCAR
|
33,98
|
1,50
|
БРСМ-Нафта
|
35,74
|
2,33
|
KLO
|
34,59
|
1,00
|
Укргаздобыча
|
39,00
|
6,00
|
Автотранс
|
35,98
|
3,20
|
UPG
|
31,50
|
1,00
|
BVS
|
36,99
|
3,00
|
Chipo
|
34,86
|
2,36
|
Авантаж 7
|
38,63
|
6,68
|
Mango
|
35,16
|
2,17
|
Катрал
|
32,27
|
1,50
|
Середня ціна в Україні:
|
34,03
|
2,14
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
|Финансирование и толчок к реформам: что даст Украине статус кандидата на членство в ЕС
|Год или больше. Почему война против русских фашистов будет долгой
|Милованов будет управлять изъятыми российскими активами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Заместитель министра экономики Тарас Качка не исключает возможность экспорта зерна через Беларусь
|Нефть дорожает 13 мая на опасениях по поводу предложения, Brent у $109,4 за баррель
|Дизтопливо на АЗС с начала года подорожало более чем на 25%, автогаз - на 45%
|План восстановления Украины учитывает «зеленые» стандарты ЕС энергетике - Шмигаль
|Украина уже засеяла с/х культурами две трети запланированных площадей - Минагрополитики
|Средняя цена автогаза в Украине за неделю выросла на 2 грн
Это интересно
|Renault продаст часть своего бизнеса Geely
|Panasonic собирается построить в США ещё одно предприятие по производству тяговых аккумуляторов
|Apple может отказаться от порта Lightning для iPhone в пользу USB Type-C в следующем году
|ЕС может запретить регистрацию любых транспортных средств кроме электромобилей с 2035 года
|Суд назвал «безрассудным» твит Маска в 2018 году о приватизации Tesla
|Mercedes-Benz может отказаться от малолитражек
|Представлена технология, которая позволит зрителям игровых трансляций самим выбирать ракурс просмотра