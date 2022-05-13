Средняя цена автогаза в Украине за неделю выросла на 2 грн

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла в период с 6 по 13 мая на 2,14 - до 34,04 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На 3 грн/л увеличила цены часть консолидированной сети и «Привата». На станциях "Авиас" автогаз стоит 34,37 грн/л. На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 2 и 3 грн/л до 33,99 и 34,98 грн/л соответственно.

За неделю на станциях SOCAR цена выросла тоже на 1,5 грн, до 33,98 грн/л.

Кроме того, за указанный период на 1-6,7 грн/л подорожал автогаз в сетях БРСМ-Нефть, Автотранс, UPG, KLO, BVS, Chipo, Авантаж 7 и других (см. табл.).

Изменение розничных цен на АЗС с 6 по 13 мая, грн/л