Нефть дорожает 13 мая, но опасения по поводу снижения спроса ограничивают рост

Цены на нефть продолжили рост в пятницу, но приближались к своему первому недельному снижению за три недели, поскольку опасения по поводу инфляции и карантина в Китае, замедляющего глобальный рост, компенсировали опасения по поводу сокращения поставок топлива из России.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,81 доллара, или 1,7%, до 109,26 доллара за баррель в 04:03 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,55 доллара, или 1,5%, до 107,68 доллара за баррель.

Тем не менее, оба эталонных контракта были на пути к снижению за неделю: Brent должна упасть почти на 3%, а WTI - почти на 2%.

Рынок продолжает подталкивать перспектива запрета Европейского союза на российскую нефть, что приведет к сокращению поставок, а также опасения по поводу неустойчивого мирового спроса.

Управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес сказал, что нефтетрейдеры искали «проблеск света в конце мрачного туннеля блокировки Китая».

«Тем не менее, мы постоянно оказываемся на исходе, когда количество строчных букв взвешивается против того, что власти удваивают свою политику нулевого COVID», - добавил он.

Инфляция и агрессивное повышение ставок привели к тому, что доллар США достиг 20-летнего максимума, что ограничило рост цен на нефть, поскольку более сильный доллар делает нефть более дорогой при покупке в других валютах.

Аналитики, однако, по-прежнему сосредоточены на перспективе запрета Европейского союза на российскую нефть после того, как на этой неделе Москва ввела санкции против европейских подразделений государственного «Газпрома» (MCX:GAZP) и после того, как Украина остановила ключевой маршрут транзита газа.

«Поскольку европейские цены на природный газ стремительно растут, неизбежен некоторый переток в нефть», - отмечает старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Халли.

«Эскалация санкций со стороны России, вероятно, отразится на росте цен на нефть», - добавил он.

В отчете Международного энергетического агентства, опубликованном в четверг, подчеркивается противоречивость рыночных факторов: рост добычи нефти на Ближнем Востоке и в США, а также замедление роста спроса, как ожидается, «отразят острый дефицит предложения на фоне усугубляющихся перебоев с поставками из России». .

Агентство заявило, что с июля добыча в России упала почти на 3 миллиона баррелей в сутки, или примерно в три раза больше, чем в настоящее время, если санкции за войну с Украиной будут расширены или если они будут сдерживать дальнейшие покупки.