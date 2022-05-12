МЭА понизило на 100 тыс. б/с прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022г

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 100 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства.

В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса на нефть в среднем на 1,8 млн б/с - до 99,4 млн б/с в 2022 году. В прошлом месяце ожидалось, что спрос на нефть в мире в 2022 году вырастет на 1,9 млн б/с.

"Ужесточение ограничений правительства в Китае, которое пытается сдержать распространение COVID-19, приводит к резкому замедлению роста второго по величине и наиболее быстрорастущего потребителя нефти в мире. В то же время ожидания цен на оставшуюся часть года растут, так как конфликт между Россией и Украиной не демонстрирует особого ослабления", - сообщается в отчете.

Общие коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в марте сократились на 45 млн баррелей. Запасы оказались меньше на 1,2 млрд барр. по сравнению с июнем 2020 года. При этом в странах ОЭСР зафиксирован незначительный рост по итогам марта - на 3 млн барр. - во многом за счет высвобождения стратегических запасов.