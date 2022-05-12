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Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла 12 мая на 28 копеек - до 33,29 грн
13:06 12.05.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
Самая большая цена на продукт установлена днепропетровской сетью «Нефтек» - 39,99 грн/л (+4 грн/л до 11 мая). «Укргаздобыча» установила цену на уровне 39,00 грн/л (+2 грн/л).
В столичной сети "Авантаж" цена на продукт увеличилась сразу на 5 грн/л, до 38,63 грн/л.
Также автогаз подорожал в сетях WOG, БРСМ-Нефть и других (см. табл.).
Как сообщал enkorr, из-за дефицита бензина на АЗС и ажиотажного спроса объемы розничной реализации сжиженного газа в некоторых украинских сетях АЗС в мае выросли по сравнению с первой половиной апреля на 70-80%.
Изменение розничных цен на АЗС с 11 по 12 мая, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
32,99
|
0,00
|
WOG
|
33,98
|
1,00
|
Авіас
|
32,37
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,38
|
0,00
|
Нефтек
|
39,99
|
4,00
|
Shell
|
34,56
|
0,00
|
SOCAR
|
33,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
36,13
|
0,63
|
KLO
|
34,59
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
39,00
|
2,00
|
Автотранс
|
35,98
|
0,00
|
UPG
|
31,50
|
0,00
|
BVS
|
35,99
|
0,00
|
Chipo
|
34,54
|
0,28
|
Авантаж 7
|
38,63
|
5,00
|
Mango
|
35,16
|
0,00
|
Середня ціна в Україні:
|
33,29
|
0,28
|
|
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