АЗС не будут штрафовать за плохое качество топлива до конца войны

Руководствуясь правительственным постановлением о военном состоянии, Государственная экологическая инспекция с 13 марта 2022 г. прекратила государственный надзор, в частности отбор образцов горючего на украинских АЗС. Об этом сообщили в Госэкоинспекции.

Там отметили, что мероприятия государственного рыночного надзора с 24 февраля не проводились только на тех территориях, где происходили активные военные действия, а с 13 марта они в Украине в целом прекращены на период военного положения.

«Отбор образцов непродовольственной продукции не проводился и будет производиться после прекращения военного положения в Украине», - пояснили в ГЭИ.

Вместе с тем в инспекции отчитались, что в течение января-марта 2022 года осуществлено 113 мер государственного рыночного надзора, по результатам которых принято 148 решений о принятии ограничительных (корректирующих) мер по устранению формального несоответствия, и применены штрафные санкции на общую сумму -0 грн.

Ранее директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщал, что на фоне дефицита в Украине учащаются случаи мошенничества и реализации некачественного горючего на автозаправочных станциях, изготовленного в кустарных условиях.