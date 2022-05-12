Дефицит горючего Украина преодолеет к середине лета - эксперт

Ограничения на продажу горючего «в одни руки» будут ослаблены к концу мая, а полностью преодолеть дефицит можно ближе к середине лета.

Такой прогноз в комментарии Укринформ сделал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Для преодоления дефицита горючего Украина, по мнению эксперта, должна рассчитывать, прежде всего, на поставки из соседних государств - Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. Это, между прочим, уменьшит затраты на логистику, которые из-за российской агрессии и так выросли.

«Конечно, преодоление дефицита будет зависеть от того, удастся ли договориться с соседями и должным образом наладить логистику и ресурсное обеспечение. Потому что когда в марте у наших соседей тоже не хватало ресурсов, компании контрактовали горючее даже в Германии и Нидерландах. Но теперь, думаю, соседние рынки должны наполниться и соответственно основной поток нефтепродуктов в Украину будет идти через них", - считает Куюн.

Он надеется, что к концу мая удастся ослабить количественные ограничения на внутреннем рынке. "То есть, если сейчас большинство сетей продают по 5-10 литров в бак, а многие заправки вообще не работают, то к концу месяца в работе будет гораздо больше станций, а лимиты, хотя и сохранятся, но вырастут хотя бы до 20-30 литров. Что уже в принципе, особенно на нынешнем фоне, будет нормальным вариантом. Полностью же преодолеть дефицит, думаю, можно будет ближе к середине лета", - прогнозирует директор Консалтинговой группы "А-95".

Как сообщалось, одним из последствий российской агрессии стал топливный кризис в Украине. Поскольку до войны значительную часть потребностей в бензинах и дизтопливах страна удовлетворяла за счет поставок из России и Беларуси. Еще 10% импортировала из Литвы (через Беларусь), столько же завозила морем. Теперь эти маршруты утрачены. А для переориентации рынка на закупки горючего в Европе нужно время - в частности, из-за проблем с транспортировкой. Кроме того, враг целенаправленно уничтожает объекты топливной инфраструктуры, атакуя базы хранения автозаправочных сетей, продуктопроводы и производственные мощности украинских НПЗ.