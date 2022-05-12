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Цены на нефть 12 мая продолжают снижаться в рамках коррекции
15:19 12.05.2022 |
Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают снижаться более чем на 1% в рамках коррекции, также трейдеры оценивают статистику по коммерческим запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.22 EET цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,25%, до 106,17 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,1%, до 104,559 доллара.
В четверг днем цены на нефть снижаются в рамках коррекции после резкого роста накануне. Так, днем ранее цены на нефть достигали роста в 5% на фоне публикации статистики о снижении добычи "черного золота" в США за неделю. Добыча нефти снизилась на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 11,8 миллиона.
Также скачку цен способствовало уменьшение случаев заражения COVID-19 в Китае, которое привело к опасениям о увеличении спроса на сырье из-за возможного снятия коронавирусных ограничений.
Кроме того, к снижению цен четверга, помимо коррекции, привели данные по коммерческим запасам нефти в США. Так, запасы выросли на 8,5 миллиона баррелей - до 424,2 миллиона, хотя эксперты ожидали снижения показателя на 0,5 миллиона баррелей.
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