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Польша наработает механизм страхования транспорта для ввоза топлива в Украину
13:24 11.05.2022 |
Польская сторона разработает дополнительные инструменты страхования для перевозчиков топлива, чтобы устранить преграды, которые сегодня влияют на стоимость топлива, поставляемого в Украину.
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко после встречи с министром развития и технологий Польши Вальдемаром Будой.
"Сегодня эта проблема нуждается в урегулировании на правительственном уровне, поскольку страховые компании обязывают перевозчиков получать дополнительное покрытие для въезда в Украину, что в итоге повышает стоимость горючего", - пояснила министр.
По ее словам, польская сторона согласилась задействовать для решения этого вопроса государственную Корпорацию страхования экспортных кредитов, «которая предложит дополнительные инструменты перестрахования рисков стран для помощи украинским импортерам нефтепродуктов».
Такие механизмы должны быть разработаны и согласованы с Украиной в ближайшее время.
Кроме того, Буда, по словам Свириденко, должен также поспособствовать интенсификации фитосанитарного контроля украинских сельскохозяйственных товаров, направляющихся на экспорт. В решении этого вопроса должно принять участие Министерство сельского хозяйства и городского развития Польши.
"Это позволит значительно ускорить обработку украинских грузов, направляющихся в Польшу", - отметила министр.
Напомним, ранее Юлия Свириденко сообщила о достижении договоренности с Польшей о значительном увеличении объемов поставки горючего в Украину, которое будет поступать как из самой Польши, так и из других стран ЕС и США.
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