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Нефть стремительно дорожает 11 мая на ослаблении опасений за спрос
08:02 11.05.2022 |
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%, в то время как опасения за спрос на сырье ослабли в ожидании замедления инфляции в США, улучшения ситуации с коронавирусом в Китае и сокращения запасов нефти в Штатах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.58 EET цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,18% - до 105,72 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,47%, до 103,22 доллара.
Опасения инвесторов за снижение спроса на нефть, которые привели к падению цен на нее в течение трех торговых сессий, ослабли, так как рынки сосредоточились на новостях из США и Китая.
Как сообщают СМИ, ситуация с коронавирусом в Китае улучшилась, в Шанхае число новых случаев заражения снизилось на 51%. На этом фоне опасения за развитие китайской экономики и рост спроса на нефть в этой стране ослабли.
Кроме того, инвесторы ожидают публикации статистики по инфляции в США, которая, как полагают аналитики, замедлится до 8,1% в апреле с мартовских 8,5%. Затем минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 0,4 миллиона баррелей.
"На сегодняшней сессии основное внимание будет уделено США. Данные по инфляции за апрель и еженедельные данные по запасам нефти будут в центре внимания трейдеров", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock).
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