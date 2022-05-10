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Нефть падает 10 мая из-за глобальных экономических опасений и сильного доллара
08:02 10.05.2022 |
Цены на нефть упали более чем на 1% во вторник, продолжив резкое снижение предыдущего дня, поскольку ограничения на коронавирус в крупнейшем импортере нефти Китае, сильный доллар и растущие риски рецессии вызвали опасения по поводу перспектив мирового спроса.
Нефть марки Brent подешевела на 1,31 доллара, или 1,2%, до 104,63 доллара в 02:16 по Гринвичу после падения до 103,19 доллара.
Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 1,25 доллара, или 1,2%, до 101,84 доллара за баррель после достижения внутридневного минимума в 100,44 доллара.
В понедельник оба эталона продемонстрировали самое большое дневное процентное падение с марта, упав с марта на 5-6%.
Падение цен на нефть отражало тенденции на мировых финансовых рынках, поскольку инвесторы избавлялись от более рискованных активов из-за опасений по поводу более высоких процентных ставок и их влияния на экономический рост.
Доллар держался около 20-летнего максимума, что сделало нефть более дорогой для держателей других валют.
«Ситуация с COVID в Китае, рост ставок и растущие риски рецессии не помогают рисковым активам», - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела исследований сырьевых товаров ING.
Последние данные показали, что рост экспорта Китая замедлился до однозначных цифр, что является самым слабым показателем почти за два года, поскольку страна продлила карантин для сдерживания распространения COVID-19.
Цены на нефть выросли на прошлой неделе после того, как Европейская комиссия предложила поэтапное эмбарго на российскую нефть. Однако утверждение было отложено из-за запросов восточноевропейских членов об исключениях и уступках.
По словам источника в ЕС, новая версия, которая в настоящее время разрабатывается, вероятно, отменит запрет на танкеры ЕС, перевозящие российскую нефть, после давления со стороны Греции, Кипра и Мальты.
«Очевидно, что члены (ЕС) изо всех сил пытаются прийти к соглашению, что предполагает, что мы можем увидеть дальнейшее смягчение предложенного пакета», - сказал Паттерсон.
Финансовые рынки также прислушиваются к опасениям, что экономика некоторых европейских стран может пострадать в случае дальнейшего сокращения импорта российской нефти или если Россия ответит прекращением поставок газа.
По сообщению Reuters, немецкие официальные лица тайно готовятся к любой внезапной остановке поставок российского газа с помощью пакета мер экстренной помощи, который может включать в себя взятие под контроль критически важных компаний.
Прекращение поставок российского газа в Германию спровоцирует глубокую рецессию и приведет к потере полмиллиона рабочих мест, заявил старший экономист в интервью, опубликованном во вторник.
Венгрия также подтвердила свою позицию, согласно которой она не примет новый пакет предлагаемых санкций в отношении России, пока не будут решены ее опасения.
В Соединенных Штатах запасы сырой нефти, дистиллятов и бензина в США, вероятно, сократились на прошлой неделе, показал предварительный опрос Reuters еженедельных данных в понедельник.
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