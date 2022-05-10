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Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла 9 мая на 80 копеек - до 32,66 грн
15:24 09.05.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
Самая большая и одновременно рекордная цена на продукт установлена сетью «Укргаздобыча» - 37,00 грн/л (+4 грн/л до 6 мая).
В столичной сети Авантаж цена на продукт увеличилась на 1 грн/л, до 32,95 грн/л.
На 1 грн/л увеличила цены часть консолидированной сети Привата (Авиас). На станциях автогаз стоит 32,37 грн/л. На станциях "Автотранс" автогаз подорожал на 3 грн/л, до 35,78 грн/л соответственно.
Также автогаз подорожал в сетях ОККО, WOG, Chipo, Катрал и других (см. табл.).
Как сообщал enkorr, из-за дефицита бензина на АЗС и ажиотажного спроса объемы розничной реализации сжиженного газа в некоторых украинских сетях АЗС в мае выросли по сравнению с первой половиной апреля на 70-80%.
Смена розничных цен на АЗС с 6 по 9 мая, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
32,99
|
1,00
|
WOG
|
32,98
|
0,95
|
Авіас
|
32,37
|
1,00
|
Укрнафта
|
31,38
|
0,00
|
Shell
|
32,99
|
1,47
|
SOCAR
|
33,98
|
1,50
|
KLO
|
34,59
|
1,00
|
Укргазвидобування
|
37,00
|
4,00
|
Автотранс
|
35,78
|
3,00
|
Mango
|
34,49
|
1,50
|
BVS
|
33,99
|
0,00
|
Chipo
|
33,06
|
0,47
|
Авантаж 7
|
32,95
|
1,00
|
Катрал
|
31,77
|
1,00
|
Середня ціна в Україні:
|
32,66
|
0,80
|
|
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