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WOG увеличила лимит заправки до 20 л
12:02 09.05.2022 |
С 00:00 9.05 в сети АЗК WOG увеличивается ограничение до 20 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE. Об этом сообщает пресс-служба сети.
Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически.⠀
«Этот шаг позволит обеспечить эффективную работу служб критической инфраструктуры, а клиентам АЗК WOG позволит заправиться достаточным количеством топлива, чтобы добраться до пункта назначения или до следующего АЗК для дозаправки», - говорится в сообщении.
Зарегистрироваться в системе лояльности можно по ссылке, установив приложение PRIDE от WOG: https://myapp.wog.ua/ ⠀
Кошелек PRIDE сейчас работает только на отоварение ранее купленного горючего.
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