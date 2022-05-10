WOG увеличила лимит заправки до 20 л

С 00:00 9.05 в сети АЗК WOG увеличивается ограничение до 20 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE. Об этом сообщает пресс-служба сети.

Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически.⠀

«Этот шаг позволит обеспечить эффективную работу служб критической инфраструктуры, а клиентам АЗК WOG позволит заправиться достаточным количеством топлива, чтобы добраться до пункта назначения или до следующего АЗК для дозаправки», - говорится в сообщении.

Зарегистрироваться в системе лояльности можно по ссылке, установив приложение PRIDE от WOG: https://myapp.wog.ua/ ⠀

Кошелек PRIDE сейчас работает только на отоварение ранее купленного горючего.