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Нефть 9 мая дешевеет на неопределенности относительно санкций
15:14 09.05.2022 |
Мировые цены на нефть падают почти на 3% в понедельник днем, в то время как инвесторы ожидают ясности в ситуации с шестым пакетом антироссийских санкций Евросоюза, которые предполагают введение ограничений на российскую нефть, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.44 EET цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,7% - до 109,38 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,91%, до 106,56 доллара.
Инвесторы продолжают оценивать перспективы введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
По данным агентства Блумберг, постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российской нефти. В понедельник агентство со ссылкой на источники сообщило, что ЕС может ослабить свой пакет санкций в отношении российской нефти.
Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает общерыночный отказ от рисковых активов в пользу надежных. Европейские биржи падают почти на 2%, фьючерсы Уолл-стрит - также примерно на 2%.
Тем временем, саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco снизила на 50% цены на сырую нефть для Азии и стран Евросоюза на июнь. Цены для США были оставлены без изменений. Компания связывает снижение цен на нефть для Азии с сокращением спроса из-за вспышки коронавируса в Китае и введенных ограничительных мер.
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