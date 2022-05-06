Импорт дешевле собственного: автогаз в опте за 48 000-58 000 грн/т

Оптовые партии автогаза в зависимости от региона на этой неделе торговались в диапазоне 48 000-54 000 грн/т. При этом государственному Укргаздобыче удалось реализовать ресурс собственного производства за 58 000 грн/т.

Самый дешевый продукт за 48000 грн/т можно было купить на юге Украины, хотя операторы говорят, что цены озвучивались на уровне 50-52 тыс. грн/т. "В Николаеве продукта нет, а в Одессе импортные партии румынского и болгарского газа были в рамках 50-52 000 грн/т", - рассказывает один из операторов.

В западных областях называются цифры в диапазоне 49-52 тыс. грн/т. Там также отмечают значительное увеличение поставок газа, но подчеркивают, что это никак не отражается на его цене, и ждать ее уменьшения не стоит. «За рубежом газ дороже по сравнению с Украиной», - говорит представитель одного из крупнейших поставщиков.

В остальных регионах нашего государства разлет цен на сжиженный газ также невелик. Так, в Харьковской области ресурс можно было купить за 49-52 тыс. грн/т, а в Черкасской и Полтавской - в пределах 54 тыс. грн/т.

Работающий в Харьковской области оператор такую ​​цену объясняет не столько большими объемами поставок, как относительно уменьшенным спросом на продукт. «из-за войны войны и активных боевых действий многие население нашего края вынуждены были уехать, поэтому потребление приостановилось. Потому мы работаем на старых запасах, хотя периодически их и пополняем», - говорит собеседник enkorr.

Неожиданной для рынка была цена на аукционе государственного предприятия «Укргаздобыча». Компания в прошлый вторник продала 1 292 т сжиженного газа за 57 122-57 640 грн/т.

«Я не понимаю логики такой цены, но ничего, и по такой народ покупает», - жалуется один из участников торгов.

«Покупает, потому что нет другого выхода», - комментирует аукцион еще один собеседник издания. По его словам, многие компании не имеют собственного, оборудованного всем необходимым автопарка, чтобы поехать за границу и купить ресурс там, поэтому и такая цена для них приемлема, особенно в условиях повышенного спроса.

Кроме того, он отметил, что такая цена на продукт УГВ обусловлена ​​еще и большими логистическими затратами в восточные области. «Укргаздобыча» на востоке - фактически единственный источник ресурса», - говорит он.