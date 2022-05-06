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Украина и Польша договорились о проезде грузовиков с топливом без разрешений
17:37 06.05.2022 |
Министерства инфраструктуры Украины и Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.
Об этом говорится в заявлении на сайте Мининфраструктуры, пишет "Европейская правда".
"Ракетные удары России по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Целью команды Министерства инфраструктуры в этих условиях является полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы. Новые правила уже вступили в силу и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики. Благодарю польскую сторону за конструктивную работу", - сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Для въезда на территорию Польши перевозчикам топлива необходимо лишь пройти регистрацию путем заполнения специальной формы не позднее чем за сутки до пересечения границы.
Напомним, в апреле Украина и Польша также договорились об увеличении объемов железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и мировые рынки через Европу. В частности, стороны создадут совместное логистическое предприятие в ближайшее время.
Кабинет министров 29 апреля повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% (около 2 грн/л) для предотвращения дефицита на автозаправочных станциях.
Благодаря законтрактованным объемам на территории Западной Европы проблема с дефицитом горючего на автозаправочных станциях вскоре будет решена, но цены несколько возрастут.
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