Украина и Польша договорились о проезде грузовиков с топливом без разрешений

Министерства инфраструктуры Украины и Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.

Об этом говорится в заявлении на сайте Мининфраструктуры, пишет "Европейская правда".

"Ракетные удары России по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Целью команды Министерства инфраструктуры в этих условиях является полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы. Новые правила уже вступили в силу и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики. Благодарю польскую сторону за конструктивную работу", - сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Для въезда на территорию Польши перевозчикам топлива необходимо лишь пройти регистрацию путем заполнения специальной формы не позднее чем за сутки до пересечения границы.

Напомним, в апреле Украина и Польша также договорились об увеличении объемов железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и мировые рынки через Европу. В частности, стороны создадут совместное логистическое предприятие в ближайшее время.

Кабинет министров 29 апреля повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% (около 2 грн/л) для предотвращения дефицита на автозаправочных станциях.

Благодаря законтрактованным объемам на территории Западной Европы проблема с дефицитом горючего на автозаправочных станциях вскоре будет решена, но цены несколько возрастут.