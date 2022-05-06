Средняя цена на автогаз 6 мая достигла почти 32 грн/л

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла в период с 29 апреля по 6 мая на 1,28 - до 31,86 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На 1 грн/л увеличила цену консолидированная сеть «Привата». На ее станциях автогаз стоит 31,38 грн./л. На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 1 грн/л до 31,99 и 31,98 грн/л соответственно.

За неделю на станциях SOCAR цена выросла тоже на 1 грн, до 32,48 грн/л.

Кроме того, за указанный период на 1-3 грн/л подорожал автогаз в сетях БРСМ-Нефть, Автотранс, UPG, KLO, BVS, Chipo, Авантаж 7 и других (см. табл.).

Изменение розничных цен на АЗС с 29 апреля по 6 мая, грн/л