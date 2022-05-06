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Средняя цена на автогаз 6 мая достигла почти 32 грн/л
14:30 06.05.2022 |
Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла в период с 29 апреля по 6 мая на 1,28 - до 31,86 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На 1 грн/л увеличила цену консолидированная сеть «Привата». На ее станциях автогаз стоит 31,38 грн./л. На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 1 грн/л до 31,99 и 31,98 грн/л соответственно.
За неделю на станциях SOCAR цена выросла тоже на 1 грн, до 32,48 грн/л.
Кроме того, за указанный период на 1-3 грн/л подорожал автогаз в сетях БРСМ-Нефть, Автотранс, UPG, KLO, BVS, Chipo, Авантаж 7 и других (см. табл.).
Изменение розничных цен на АЗС с 29 апреля по 6 мая, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
31,99
|
1,49
|
WOG
|
31,98
|
1,43
|
Авіас
|
31,37
|
1,00
|
Укрнафта
|
31,38
|
1,00
|
Shell
|
31,47
|
0,30
|
SOCAR
|
32,48
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
33,30
|
1,86
|
KLO
|
33,59
|
2,10
|
Автотранс
|
32,78
|
1,80
|
Prime
|
33,00
|
1,00
|
BVS
|
33,99
|
3,00
|
Chipo
|
32,50
|
1,20
|
Авантаж 7
|
31,95
|
1,63
|
Нефтек
|
35,99
|
3,00
|
Mango
|
32,99
|
1,00
|
Укргаздобыча
|
33,00
|
3,00
|
Средняя цена в Украине: 30,58
|
31,86
|
1,28
|
|
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