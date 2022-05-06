Розничные сети 6 мая откорректировали цены на топливо

Розничные сети АЗС в период с 5 по 6 мая откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензины марок "А-95" и "А-95+" подорожали на 1,64-1,72 коп./л, до 37,69-39,57 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 1,97 грн/л, до 42,63 грн/л.

На столько же подорожало горючее в консолидированной сети «Привата».

Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, UPG, Автотранс и другие (см. табл.).

Напомним, Министерство экономики Украины 5 мая обнародовало новые предельные цены на горючее. В частности, цена на бензин обычных марок на АЗС не должна превышать 37,69 грн/л, на ДТ - 42,63 грн/л.

Соответственно премиальные марки горючего могут реализовываться с 5%-ной надбавкой: бензин «А-95» - за 39,57 грн/л, дизтопливо - за 44,76 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное горючее на АЗС с 5 по 6 мая, грн/л