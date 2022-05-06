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Розничные сети 6 мая откорректировали цены на топливо
13:00 06.05.2022 |
Розничные сети АЗС в период с 5 по 6 мая откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензины марок "А-95" и "А-95+" подорожали на 1,64-1,72 коп./л, до 37,69-39,57 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 1,97 грн/л, до 42,63 грн/л.
На столько же подорожало горючее в консолидированной сети «Привата».
Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, UPG, Автотранс и другие (см. табл.).
Напомним, Министерство экономики Украины 5 мая обнародовало новые предельные цены на горючее. В частности, цена на бензин обычных марок на АЗС не должна превышать 37,69 грн/л, на ДТ - 42,63 грн/л.
Соответственно премиальные марки горючего могут реализовываться с 5%-ной надбавкой: бензин «А-95» - за 39,57 грн/л, дизтопливо - за 44,76 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное горючее на АЗС с 5 по 6 мая, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
WOG
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
Авіас
|
37,74
|
1,64
|
38,29
|
1,69
|
42,63
|
1,97
|
Укрнафта
|
37,69
|
1,64
|
38,29
|
1,74
|
42,63
|
1,97
|
AMIC
|
39,57
|
42,63
|
1,97
|
Shell
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
SOCAR
|
БРСМ-Нафта
|
39,54
|
1,70
|
44,74
|
2,05
|
KLO
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
Prime
|
58,00
|
12,00
|
53,00
|
0,00
|
Автотранс
|
UPG
|
37,60
|
1,60
|
39,10
|
1,30
|
42,60
|
2,00
|
Prime
|
58,00
|
12,00
|
53,00
|
0,00
|
BVS
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
-0,06
|
Chipo
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
44,76
|
2,07
|
Авантаж 7
|
Mango
|
37,69
|
1,64
|
42,63
|
1,97
|
Середня ціна в Україні:
|
38,21
|
1,81
|
39,03
|
1,74
|
42,98
|
1,77
|
|
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