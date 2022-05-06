США намерены восполнить высвобожденные объемы нефти из SPR после 2023г

Минэнерго США намерено восполнить стратегические запасы нефти (SPR) путем обратного выкупа выпущенных на рынок 180 млн баррелей, говорится в сообщении ведомства.

"Поскольку мы вдумчиво и методично принимаем решение о сокращении нашего резерва на случай чрезвычайных ситуаций, мы должны быть столь же стратегическими в пополнении запасов, чтобы они были готовы выполнить свою миссию по оказанию помощи, когда это больше всего необходимо", - приводятся в сообщении слова министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Первые аукционы на покупку 60 млн баррелей для SPR министерство планирует объявить осенью. По прогнозу американских властей, цены на нефть в этот период будут значительно ниже, чем сейчас. Контракты, вероятно, будут предусматривать поставки после 2023 года.

Как сообщалось, в апреле США объявило о высвобождении 180 млн баррелей нефти из стратегических запасов: 60 млн баррелей в рамках соглашения со странами-участницами Международного энергетического агентства (МЭА), 120 млн баррелей - независимо. Меры должны были смягчить экономические последствия от дефицита топлива, а также роста цен на него.